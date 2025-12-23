23 de diciembre de 2025 - 11:17

Qué es de la vida de Martín Barrantes, el primer marido de Pampita

La relació se terminó en 2004 envuelta en un escándalo que terminó con un juicio perdido por la modelo.

El exmarido de Pampita le ganó una demanday rehizo su vida.&nbsp;

La modelo y el polista se conocieron un año antes de llegar al altar por medio de Ivan de Pineda, quien ya estaba en pareja con Luz Barrantes, hermana de Martín. El flechazo fue al instante y al año decidieron dar el sí. No obstante, el divorcio llegó pronto y fue escandaloso: el polista acusó a Pampita de adulterio y le ganó un juicio.

Pampita
La ceremonia se realizó en Tres Lomas, una ciudad a mitad de camino entre La Pampa y Buenos Aires. La modelo tenía 24 años.

Qué es la vida del primer marido de Pampita

Tras la exposición, el deportista bajó su perfil y nunca más se supo nada de él en los medios. El polista se casó con Kateryna Wurzel y formó una familia en Lobos, lejos de las cámaras. Su vida está centrada en la paz y la conexión con el campo.

También se sabe que se desarrolla como director comercial de Kheiron Biotech, una empresa que se encarga de la tecnología aplicada a la clonación y cría de caballo de alta complejidad.

En cuanto a su esposa, no se sabe a qué se dedica, ya que tiene sus redes sociales de forma privada, alejado de cualquier conexión con la vida pública. El expolista nunca quiso contar su versión ni hablar de lo que fue su matrimonio con Pampita.

