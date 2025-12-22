Con 3 capítulos: la serie de Netflix basada en Agatha Christie que tiene a una estrella del cine de Tim Burton

Un espacio cerrado, un asesinato y todos son sospechosos. Al estilo de la escritora más famosa del género policial, la plataforma presenta su nueva producción.

Netflix vuelve a apostar fuerte por el misterio y los dramas de época con una nueva producción inspirada en la obra de Agatha Christie, una de las autoras más leídas de todos los tiempos. El gigante del streaming sumará a su catálogo una miniserie de tres episodios con la actuación de Helena Bonham Carter, musa del cineasta Tim Burton y quien fuera su pareja entre 2001 y 2014.

Se trata de “Agatha Christie: Las siete esferas”, una ambiciosa adaptación de la novela homónima que llegará a la plataforma en enero de 2026. Con una estética cuidada y una ambientación clásica, el policial promete crimen, secretos y aristocracia, y que ya genera gran expectativa entre los fanáticos del género.

La serie está ambientada en la Inglaterra de 1925 y fue creada por Chris Chibnall, responsable de éxitos como "Doctor Who" y "Broadchurch".

La producción ejecutiva corre por cuenta de Suzanne Mackie ("The Crown"), Chris Sussman ("Good Omens") y el propio Chibnall, mientras que la dirección de los tres episodios está a cargo de Chris Sweeney. Además, el proyecto cuenta con el aval oficial de Agatha Christie Limited, con James Prichard, bisnieto de la autora, como productor ejecutivo.

El elenco está encabezado por Mia McKenna-Bruce, ganadora del BAFTA a la Estrella Emergente. Desde Netflix adelantaron que la miniserie combina el espíritu clásico de Christie con un ritmo narrativo moderno, pensada tanto para lectores históricos como para nuevas audiencias. El elenco está encabezado por Mia McKenna-Bruce, ganadora del BAFTA a la Estrella Emergente, y cuenta con figuras de renombre como Helena Bonham Carter y Martin Freeman, lo que la posiciona como uno de los estrenos más esperados de comienzos de 2026.

De qué trata "Agatha Christie: las siete esferas" La historia comienza durante una fiesta en una lujosa mansión campestre, donde una aparente broma termina en un crimen inesperado. A partir de ese momento, todos los invitados se convierten en sospechosos y se abre una investigación que sacará a la luz oscuros secretos de la alta sociedad británica. El encierro y la convivencia forzada potencian las tensiones y mantienen el suspenso en cada episodio. El eje del relato está puesto en Lady Eileen “Bundle” Brent, interpretada por Mia McKenna-Bruce: una joven aristócrata audaz e inteligente que asume un rol inesperado como investigadora. Lejos del arquetipo del detective clásico, su intuición y valentía la llevan a enfrentarse a una red de engaños, alianzas y traiciones. Embed - Agatha Christie: Las Siete Esferas | Avance oficial | Netflix España La trama gira en torno a una serie de asesinatos vinculados a una organización secreta conocida como “Los Siete Esferas”, respetando el estilo detectivesco característico de Agatha Christie y desplegando un amplio abanico de personajes con motivaciones propias. La miniserie promete giros inesperados y una atmósfera de misterio que se sostiene hasta el final. Cuándo se estrena "Agatha Christie: las siete esferas" en Netflix "Agatha Christie: las siete esferas" se estrenará el 15 de enero de 2026 en Netflix. La miniserie contará con una sola temporada de tres episodios, que estarán disponibles completos desde el día del lanzamiento, ideal para verla de una sola vez.