21 de diciembre de 2025 - 07:15

En apenas 6 capítulos: la nueva serie de HBO Max que impacta con un thriller oscuro

La producción de origen polaco y británico es un policial de solo seis episodios de 50 minutos cada uno. No apta para menores.

La nueva miniserie de HBO Max adictiva de seis capítulos.

La nueva miniserie de HBO Max adictiva de seis capítulos.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

El nuevo drama, basado en una historia real, de cuatro capítulos de Netflix.

Con 4 capítulos muy fuertes: la serie basada en un drama real que es furor en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Este Thriller brasilero llegó a Netflix hace poco y se ha vuelto de los más vistos.

La minisierie de Netflix con solo 8 episodios que es imperdible por su constante drama

Por Agustín Zamora

“El deshielo” es una producción, de origen polaco y británico, que se estrenó originalmente en 2022 y propone una historia tan fría como perturbadora. Con una atmósfera opresiva, silencios incómodos y una investigación que se vuelve cada vez más oscura, el crimen funciona como disparador de conflictos mucho más profundos.

La nueva miniserie de HBO Max adictiva de seis capítulos.
La nueva miniserie de HBO Max adictiva de seis capítulos.

La nueva miniserie de HBO Max adictiva de seis capítulos.

La miniserie cuenta con seis episodios de aproximadamente 50 minutos, lo que la convierte en una propuesta ideal para ver en pocos días. Su ritmo es sostenido, sin concesiones, y apuesta a un clima tenso que se mantiene hasta el final.

¿De qué trata la nueva serie de HBO Max?

La trama se sitúa en Szczecin, una ciudad al noroeste de Polonia. Con la llegada de la primavera y el deshielo de los ríos, aparece el cuerpo sin vida de una joven. El hallazgo marca el inicio de una investigación que rápidamente deja en claro que no se trata de un crimen aislado. La encargada del caso es la inspectora Zawieja, una policía marcada por su propio pasado y por una tragedia personal que sigue condicionando su presente.

Embed - El Deshielo - Odwilz | Trailer Subtitulado • HBO Max

Pronto se revela que la víctima era hija de un fiscal y que había dado a luz poco antes de morir. A partir de ese dato, el caso suma una pregunta inquietante: ¿dónde está el bebé? La búsqueda de respuestas se transforma en un entramado de secretos, silencios y culpas que involucra a varios personajes y expone las grietas de una comunidad aparentemente tranquila.

El elenco se completa con figuras del cine y la televisión polaca como Bartomiej Kotschedoff, Cezary ukaszewicz, Juliusz Chrzstowski, Sebastian Fabijaski, Andrzej Grabowski y Bogusaw Linda, quienes aportan densidad y realismo al relato.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ernesto suarez: el teatro es una cosa comun, no intelectual: apunta al cuerpo

Ernesto Suárez: "El teatro es una cosa común, no intelectual: apunta al cuerpo"

Por Ariel Búmbalo
Fue solo un accidente, una de las mejores películas del año. 

Balance de cine del 2025: Cuáles son las diez mejores películas del año y por qué hay que verlas

Por Daniel Arias Fuenzalida
Se confirmaron algunos de los nombres de los posibles participantes de Gran Hermano: Generación Dorada.

Quiénes son los famosos confirmados para la nueva edición de Gran Hermano

Por Agustín Zamora
juariu celebro el primer cumpleanos de su hijo manuel: el relato que emociono a todos sus seguidores

Juariu celebró el primer cumpleaños de su hijo Manuel: el relato que emocionó a todos sus seguidores

Por Redacción Espectáculos