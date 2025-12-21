En apenas 6 capítulos: la nueva serie de HBO Max que impacta con un thriller oscuro

“El deshielo” es una producción, de origen polaco y británico, que se estrenó originalmente en 2022 y propone una historia tan fría como perturbadora. Con una atmósfera opresiva, silencios incómodos y una investigación que se vuelve cada vez más oscura, el crimen funciona como disparador de conflictos mucho más profundos.
La miniserie cuenta con seis episodios de aproximadamente 50 minutos, lo que la convierte en una propuesta ideal para ver en pocos días. Su ritmo es sostenido, sin concesiones, y apuesta a un clima tenso que se mantiene hasta el final.
La trama se sitúa en Szczecin, una ciudad al noroeste de Polonia. Con la llegada de la primavera y el deshielo de los ríos, aparece el cuerpo sin vida de una joven. El hallazgo marca el inicio de una investigación que rápidamente deja en claro que no se trata de un crimen aislado. La encargada del caso es la inspectora Zawieja, una policía marcada por su propio pasado y por una tragedia personal que sigue condicionando su presente.
Embed - El Deshielo - Odwilz | Trailer Subtitulado • HBO Max
Pronto se revela que la víctima era hija de un fiscal y que había dado a luz poco antes de morir. A partir de ese dato, el caso suma una pregunta inquietante: ¿dónde está el bebé? La búsqueda de respuestas se transforma en un entramado de secretos, silencios y culpas que involucra a varios personajes y expone las grietas de una comunidad aparentemente tranquila.
El elenco se completa con figuras del cine y la televisión polaca como Bartomiej Kotschedoff, Cezary ukaszewicz, Juliusz Chrzstowski, Sebastian Fabijaski, Andrzej Grabowski y Bogusaw Linda, quienes aportan densidad y realismo al relato.