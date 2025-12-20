Quiénes son los famosos confirmados para la nueva edición de Gran Hermano

Se fltraron los nombres de los famosos que ya tendrían un pie dentro de la casa más famosa del país.

Se confirmaron algunos de los nombres de los posibles participantes de Gran Hermano: "Generación Dorada".

Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, reveló este miércoles los nombres de los famosos que ya estarían confirmados para la nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada, cuyo regreso a la pantalla de Telefe está previsto para el próximo 2 de febrero.

“Tengo cuatro que, según ellos, están confirmados o el entorno que los maneja y, según Santiago Del Moro, hay gente que está muy avanzada, que pasó mucha prueba, mucho casting, mucho control”, informó la conductora sobre la nueva edición de GH.

"Una de las primeras personas que está convocada y que está muy avanzada es Kennys Palacios, el peluquero, maquillador de Wanda Nara", y agregó que le gusta como posible participante: "Muy tejedor, pero muy mentiroso", opinó.

“Segundo confirmado: Alex Caniggia. Para mí es un chico de reality. Se va a enojar, va a putear a todos", reveló. “Tercera persona que está tratando de entrar y avanzó bastante. Castineó, fue aprobada, la llamaron mucho. Es una mujer reality, salió de un reality. Es quilombera, muy quilombera. Samanta Farjat”, reveló el último nombre.

Gran Hermano Se confirmaron algunos de los nombres de los posibles participantes de Gran Hermano: "Generación Dorada". web Morena Rial habría mandado su casting para entrar a Gran Hermano Según Latorre, que habló con el conductor del ciclo para chequear la información, Morena Rial ya habría mandado su video casting. “La atrevida que quiere entrar... Morena Rial. Va a participar de GH Generación Dorada. Primero, cuiden hasta las bombachas porque no les queda nada... Un límite te pido. Está presa.”, opinó filosa sobre la incorporación de la influencer.