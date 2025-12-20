20 de diciembre de 2025 - 13:07

Quiénes son los famosos confirmados para la nueva edición de Gran Hermano

Se fltraron los nombres de los famosos que ya tendrían un pie dentro de la casa más famosa del país.

Se confirmaron algunos de los nombres de los posibles participantes de Gran Hermano: Generación Dorada.

Se confirmaron algunos de los nombres de los posibles participantes de Gran Hermano: "Generación Dorada".

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, reveló este miércoles los nombres de los famosos que ya estarían confirmados para la nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada, cuyo regreso a la pantalla de Telefe está previsto para el próximo 2 de febrero.

Leé además

Daniela Christiansson y Maxi López contaron cómo inicaron su relación.

La grosera confesión de Daniela Christiansson sobre cuando conoció a Maxi López

Por Redacción Espectáculos
El tenso momento fue captado en video y rápidamente se viralizó, mostrando a Justin Bieber siendo agredido frente a su esposa, Hailey Bieber.

Así fue la brutal golpiza que recibió Justin Bieber frente a pareja Hailey Bieber y que se viralizó

Por Redacción Espectáculos

“Tengo cuatro que, según ellos, están confirmados o el entorno que los maneja y, según Santiago Del Moro, hay gente que está muy avanzada, que pasó mucha prueba, mucho casting, mucho control”, informó la conductora sobre la nueva edición de GH.

“Segundo confirmado: Alex Caniggia. Para mí es un chico de reality. Se va a enojar, va a putear a todos", reveló. “Tercera persona que está tratando de entrar y avanzó bastante. Castineó, fue aprobada, la llamaron mucho. Es una mujer reality, salió de un reality. Es quilombera, muy quilombera. Samanta Farjat”, reveló el último nombre.

Gran Hermano
Se confirmaron algunos de los nombres de los posibles participantes de Gran Hermano:

Se confirmaron algunos de los nombres de los posibles participantes de Gran Hermano: "Generación Dorada".

Morena Rial habría mandado su casting para entrar a Gran Hermano

Según Latorre, que habló con el conductor del ciclo para chequear la información, Morena Rial ya habría mandado su video casting. “La atrevida que quiere entrar... Morena Rial. Va a participar de GH Generación Dorada. Primero, cuiden hasta las bombachas porque no les queda nada... Un límite te pido. Está presa.”, opinó filosa sobre la incorporación de la influencer.

Luego, aseguró que la hija de Jorge Rial habría mandado "el videíto para participar desde la cárcel”, y bromeó, junto con los demás miembros del panel, qué habrá dicho en la presentación: "

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

juariu celebro el primer cumpleanos de su hijo manuel: el relato que emociono a todos sus seguidores

Juariu celebró el primer cumpleaños de su hijo Manuel: el relato que emocionó a todos sus seguidores

Por Redacción Espectáculos
El canal de streaming pierde a otra de sus figuras.

Después de Homero Pettinato, OLGA suma otra baja: de quién se trata

Por Agustín Zamora
emmanuel horvilleur vuelve a mendoza para un sunset musical al pie de la montana

Emmanuel Horvilleur vuelve a Mendoza para un sunset musical al pié de la montaña

Por Carina Bruzzone
El día viernes Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años de trabajo.

Beto Casella se despide de Bendita luego de 20 años al frente del programa

Por Redacción Espectáculos