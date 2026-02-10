10 de febrero de 2026 - 14:50

Sin Ley, banda mito del punk, vuelve con un show potente a Mendoza: dónde comprar las entradas

La banda punk argentina regresa a la provincia para celebrar su historia con un show imperdible en Foxy Live Bar.

Sin Ley es una de esas bandas que, en lugar de envejecer, endurecieron su estilo y su mensaje. Con más de 35 años pateando escenarios, esquivando modas y sobreviviendo a sus propias heridas, una de las formaciones más emblemáticas del punk rock argentino regresa a Mendoza como parte de su gira “A los chicos de mi barrio Tour".

La cita será este viernes 13 de febrero a las 20 en Foxy Live Bar (San Martín 2289, Ciudad), con entradas anticipadas ya disponibles en Passline.com.

El show promete ser una verdadera ceremonia punk: un repaso por las canciones que marcaron a varias generaciones y que siguen sonando igual de urgentes que en los noventa. Como invitados especiales estarán los locales Fizura y Motochorros, completando una noche que mezcla identidad mendocina con historia viva del under nacional.

Una historia escrita a fuerza de canciones

Sin Ley nació en 1988 en Quilmes, en el corazón del conurbano bonaerense. Desde el comienzo, bajo el liderazgo de su cantante y mentor Dudú, la banda se movió entre demos, compilados y shows que rápidamente la convirtieron en una referencia de la escena punk.

Durante los años noventa, el grupo amplió su base de seguidores, editó sus primeros discos y comenzó a girar por distintas provincias del país, construyendo una relación directa y sin intermediarios con su público. El cambio de milenio trajo golpes duros: la partida al exterior de Curly Curley, guitarrista y principal compositor, y el fallecimiento de Santiago Rossi marcaron una etapa difícil. Pero Sin Ley hizo lo que mejor sabe hacer: seguir.

Embed - Sin Ley - "Entre mis plantas" (Video Oficial)

Lejos de detenerse, la banda continuó editando discos de estudio y registros en vivo, consolidándose como un quinteto en su tercera década de vida y lanzando su último álbum de estudio, “Delirio fatal agitado” (2012). Desde entonces, la actividad en vivo no aflojó: giras por Argentina, Chile, Uruguay y México sostuvieron la llama encendida.

En agosto de 2022, el lanzamiento del single “Entre mis plantas” volvió a confirmar su vigencia artística. Y aunque la reciente desaparición física de Curly Curley, figura clave en la historia del grupo, dejó una marca imborrable, Sin Ley sigue adelante, fiel a su identidad, a su verdad y a esa ética punk que nunca negoció.

