Ricardo Arjona suma un nuevo show en Buenos Aires: cuándo y cómo comprar las entradas

El artista guatemalteco brindará 13 shows en el Movistar Arena, todos enmarcados en una serie que ya cuenta con 12 fechas completamente agotadas.

Ricardo Arjona volvió a marcar un hito en la escena musical argentina con un récord que confirma la vigencia de su convocatoria. El cantante guatemalteco sumó una nueva función para el próximo 19 de mayo y alcanzó así un total de 13 shows en el Movistar Arena, todos enmarcados en una serie que ya cuenta con 12 fechas completamente agotadas.

El dato no solo impacta por el número, sino por la rapidez con la que el público respondió a cada anuncio. El intérprete de “Lo que el Seco no dijo” agotó las localidades correspondientes a los conciertos del 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo, lo que llevó a confirmar una nueva noche para satisfacer la demanda.

La propuesta que Arjona presentará en Buenos Aires promete una puesta teatral y monumental, en línea con la residencia de 23 funciones que realizó recientemente en Guatemala, su país natal, donde el formato fue celebrado tanto por el público como por la crítica.

Arjona en Buenos Aires La expectativa del público argentino también se sostiene en otro anuncio clave del artista. Arjona se encuentra trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado LO QUE EL SECO NO DIJO, que todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Según expresó el propio cantante, se trata de “uno de los mejores trabajos que ha hecho hasta el momento”, una definición que elevó aún más el interés por esta nueva etapa artística y que dialoga directamente con el concepto del espectáculo en vivo.