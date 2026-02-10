10 de febrero de 2026 - 11:57

Ricardo Arjona suma un nuevo show en Buenos Aires: cuándo y cómo comprar las entradas

El artista guatemalteco brindará 13 shows en el Movistar Arena, todos enmarcados en una serie que ya cuenta con 12 fechas completamente agotadas.

Ricardo Arjona
El dato no solo impacta por el número, sino por la rapidez con la que el público respondió a cada anuncio. El intérprete de “Lo que el Seco no dijo” agotó las localidades correspondientes a los conciertos del 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo, lo que llevó a confirmar una nueva noche para satisfacer la demanda.

La propuesta que Arjona presentará en Buenos Aires promete una puesta teatral y monumental, en línea con la residencia de 23 funciones que realizó recientemente en Guatemala, su país natal, donde el formato fue celebrado tanto por el público como por la crítica.

Arjona en Buenos Aires

La expectativa del público argentino también se sostiene en otro anuncio clave del artista. Arjona se encuentra trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado LO QUE EL SECO NO DIJO, que todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Según expresó el propio cantante, se trata de “uno de los mejores trabajos que ha hecho hasta el momento”, una definición que elevó aún más el interés por esta nueva etapa artística y que dialoga directamente con el concepto del espectáculo en vivo.

nueva fecha arjona

Precios y cómo comprar las entradas para Ricardo Arjona en Argentina

La venta de entradas para la función del 19 de mayo comenzará el miércoles 11 de febrero a las 17 y se realizará exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena. Los precios parten desde los $95.000 más Service Charge, según la ubicación.

  • Campo sentado B-C: $300.000 + SC
  • Campo sentado A-D-F-G-H-J: $250.000 + SC
  • Campo sentado K-L-M-N: $200.000 +SC
  • Plateas bajas: de $150.000 a $210.000 + SC
  • Plateas altas: de $95.000 a $125.000 + SC
