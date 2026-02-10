Con 94 minutos en Netflix: el true crime que sacude al mundo y es Número 1 en 28 países

Netflix ha vuelto a sacudir a su audiencia global con un estreno que ya lidera los rankings de 28 países . "La investigación sobre Lucy Letby" no es solo otro relato de crímenes reales; es una pieza documental de 94 minutos que pone en duda la culpabilidad de una mujer condenada a cadena perpetua por hechos atroces.

El género del true crime ha demostrado ser una de las apuestas más rentables y exitosas para las plataformas de streaming , y este caso no es la excepción. El film ha logrado desplazar del podio a " El botín ", el thriller liderado por Matt Damon y Ben Affleck que dominó la plataforma durante tres semanas consecutivas.

La producción, dirigida por Dominic Sivyer , ha logrado cautivar de forma instantánea no solo al público del Reino Unido, donde ocurrieron los hechos, sino también a espectadores de Estados Unidos, España y Alemania . La brevedad de su formato ayuda a su viralidad, concentrando una trama densa en poco más de una hora y media de duración.

La historia explora el caso real de Lucy Letby , una enfermera inglesa que fue sentenciada por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete entre junio de 2015 y junio de 2016 . La pesadilla comenzó en el Hospital Countess de Chester , donde las autoridades notaron un incremento inusual de muertes poco después de que Letby se incorporara al equipo de neonatología.

Durante el proceso judicial, la magnitud de la acusación fue estremecedora para la opinión pública. Inicialmente, se investigó su posible implicación en la muerte súbita de 61 neonatos , aunque finalmente la cifra que llegó a juicio se redujo a 22 casos. El veredicto fue implacable: la mujer recibió 15 sentencias de cadena perpetua por sus crímenes.

Un giro inesperado: nuevas pruebas médicas para 2025

Lo que diferencia a este documental de otros relatos similares es que no se limita a repasar los crímenes ya conocidos. La obra aborda de forma directa una polémica que ha ganado fuerza recientemente y que podría cambiar el destino de la condenada. A pesar de la contundencia de las sentencias previas, el documental revela datos que sacuden la estructura del caso.

La producción aborda que nuevas evidencias médicas obtenidas en 2025 sugieren un escenario completamente distinto al planteado en el juicio inicial. Estas pruebas recientes apuntan hacia la posibilidad de que Letby no haya matado realmente a ningún bebé, lo que transforma el éxito de Netflix en una pieza de debate judicial y ético.

Este punto ha generado un intenso debate sobre la fiabilidad de las pruebas científicas presentadas originalmente y ha despertado el interés masivo de los suscriptores. Muchos espectadores ahora cuestionan si están ante una asesina serial o ante una víctima de un error judicial histórico sin precedentes en la medicina moderna.

La relevancia de este contenido radica en su capacidad para reabrir un caso que la sociedad británica ya consideraba cerrado definitivamente. Al presentar estos nuevos análisis técnicos, el documental obliga al espectador a confrontar la fragilidad de los sistemas de justicia ante tragedias de esta escala.