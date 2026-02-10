10 de febrero de 2026 - 11:50

Qué dice la crítica sobre "Cumbres Borrascosas", la polémica película con Margot Robbie y Jacob Elordi

La adaptación del libro de Emily Brontë fue cuestionada por ser una versión "pop y moderna" del clásico de 1847. Otros críticos celebraron su estética.

Críticas divididas de la versión de "Cumbres Borrascosas" con Margot Robbie y Jacob Elordi.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Inspirada en la novela publicada por Emily Brontë en 1847, la nueva "Cumbres Borrascosas" propone una relectura visualmente extrema del vínculo entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, con una estética marcada por el exceso, el erotismo y una puesta en escena deliberadamente provocadora.

En los primeros relevamientos, el film obtuvo 71% de aprobación en Rotten Tomatoes y 60% en Metacritic. Mientras algunos críticos celebran el riesgo creativo, otros cuestionan la profundidad narrativa y la fidelidad emocional al texto original.

Críticas divididas de la nueva adaptación de "Cumbres borrascosas"

Varios medios destacaron el despliegue visual como uno de los puntos más fuertes. La película apuesta por una estética cargada de simbolismo corporal, primeros planos intensos y una ambientación gótica reinterpretada con códigos contemporáneos. Para algunos analistas, esta decisión convierte al film en una experiencia sensorial potente; para otros, termina opacando el conflicto psicológico que define a la obra de Brontë.

Las opiniones más favorables señalan que la directora Emerald Fennell ("Saltburn", "Hermosa venganza") logra una adaptación audaz, pensada para una nueva generación de espectadores, con un tono cercano al melodrama moderno y guiños deliberados a la cultura pop. En ese sentido, algunos críticos compararon esta versión con un romance oscuro adaptado al lenguaje visual actual, más cercano a la estilización que al realismo.

En la vereda opuesta, varias reseñas cuestionan la falta de química entre los protagonistas y describen la película como superficial, excesivamente estilizada y más interesada en impactar que en desarrollar a sus personajes. También se señaló que el guion reduce la complejidad emocional del clásico a una sucesión de escenas provocadoras.

Cuándo se estrena Cumbres Borrascosas en Argentina

Con estreno previsto en los cines para el jueves 12 de febrero, la nueva “Cumbres Borrascosas” se perfila como una de las películas más discutidas del año.

