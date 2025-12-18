La grosera confesión de Daniela Christiansson sobre cuando conoció a Maxi López

Quién es Oona Chaplin, la villana de Avatar 3 que pasó por Game of Thrones y pertenece a un linaje histórico

Daniela Christiansson compartió su delicado estado de salud en las vísperas del nacimiento de su hijo

Todo se desencadenó a partir de un comentario que Daniela Christiansson le dejó a Maxi López en Instagram, luego de que él diera consejos sobre cómo comportarse en una cita a los youtubers Mernosketti. “Muy buen consejo ese de no emborracharse más que tu compañera. Veo que aprendiste la lección después de París 2014” , escribió ella.

El exfutbolista aprovechó ese mensaje como excusa para grabar un video y relatar públicamente cómo se conocieron. Según contó Maxi, en 2014, estaba atravesando una separación, en referencia al divorcio con Wanda tras la infidelidad con Mauro Icardi.

Un amigo insistía desde hacía seis meses para que saliera a cenar, especificó el jugador para despejar dudas con respecto a las fechas. Finalmente aceptó y fueron a un restaurante de sushi en Milano, alrededor de las 22.30. Daniela llegó más tarde, cerca de las 23, “última y apurada”, recordó. Y agregó: “Yo estaba sentado comiendo y le decía a mis amigos: ‘quiero hablar con esa piba’, pero caminabas de un lado para el otro y no te podía enganchar”.

En medio de la cena, uno de los amigos de Daniela se acercó a la mesa y les comentó que después irían a un boliche. “Mi idea era comer y volver a casa tipo medianoche, estar tranquilo. Pero cuando llegaste vos me descompaginaste todo ”, confesó López. Finalmente, decidió sumarse al plan y seguir la noche con todo el grupo.

Embed - Después no me digan que no soy un romántico @official.maxilopez Después no me digan que no soy un romántico original sound - Maxi López

Daniela, con un español cada vez más fluido y modismos bien argentinos, aseguró entre risas que no se acuerda de casi nada de esa noche.

También reveló que ese mismo día había terminado una relación de cinco años: “A la mañana corté con mi pareja, así que quería salir y joder con mis amigos”. Contó que llegó al lugar sin maquillarse, sin ganas de llamar la atención, y que solo buscaba algo para tomar.

"Más fría la sueca"

“Cuando llegué, había una sola mesa libre donde me podía sentar. Había otras modelos haciéndose las lindas y yo ni miraba”, recordó Daniela. A lo que Maxi le respondió: “Estabas espectacular. Vos eras un pescadito y yo estaba con la caña de pescar, decidido, pero estabas en otra”. Incluso bromeó con el estereotipo: “Más fría la sueca”.

Daniela sumó otro recuerdo de aquella noche: “Un amigo me dijo ‘vení que te presento a alguien’. Yo ya estaba bastante emborrachada (sic), pero me acuerdo que había un hombre rubio que me saludó”. A partir de ese primer encuentro, López tuvo que esforzarse para conquistarla.