Daniela Christiansson compartió su delicado estado de salud en las vísperas del nacimiento de su hijo

La modelo sueca Daniela Christiansson encendió las alarmas al publicar en redes un mensaje directo y emotivo sobre el momento complejo que atraviesa en la última fase de su embarazo. La referencia a opciones médicas que no resultan favorables, sumada a la proximidad del nacimiento de su hijo con Maxi López, instalaron un tono de inquietud.

Fue un día lleno de emociones luego de chequear a Lando y hablar de nuestras opciones para el nacimiento que no están realmente a nuestro favor. Pero yo tengo fe en los tiempos divinos. Lo más importante es que Lando lo está haciendo muy bien". Esa publicación funcionó como señal de alarma dentro de un escenario que hasta entonces mostraba tranquilidad familiar y una dinámica cotidiana apacible.

Casa Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López. web La estadía de la pareja en Francia La pareja venía de pasar varios días en un hotel de lujo en Megève dentro de la región de Ródano-Alpes en Francia. Ese entorno alpino les ofreció confort, silencio y servicios amplios que incluyeron piscina cubierta, sauna y atenciones específicas para su perra Kika.

Antes de dejar el hotel Christiansson grabó un video junto a la niña mientras caminaban hacia un ventanal con vista abierta al paisaje nevado. La modelo vestía sweater rojo y calzas negras mientras Elle llevaba ropa rosa y una carterita plástica del mismo tono. Cerraron la filmación con un “Último momento aquí. Gracias” a modo de despedida del lugar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniela Christiansson (@danielachristiansson) Ya de regreso en Suiza la rutina mostró otro matiz. López y Christiansson grabaron un reto viral que puso en juego su complicidad. Respondieron preguntas sobre celos y romanticismo y se señalaron entre sí sin tensión. Cuando la consigna preguntó quién había dado el primer paso para conocerse los dos apuntaron a Maxi. Ante la pregunta sobre quién demostraba más cariño la respuesta fue Daniela. López sostuvo que él se considera el más romántico y lo afirmó con una sonrisa que ella observó con mezcla de humor y duda afectuosa. También coincidieron en describirlo como el mejor cocinero por su paso por MasterChef Celebrity en Telefe.