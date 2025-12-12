12 de diciembre de 2025 - 22:15

Volvió para romper todo: la polémica participación de Furia en un reality chileno que generó un escándalo

La ex participante de Gran Hermano se integró a El Internado, el reality chileno que tiene a figuras de renombre como Laura Bozzo.

Su desembarco no pasó inadvertido y modificó de manera inmediata la dinámica interna del encierro, con un clima que se volvió más tenso y un rating que mostró un repunte desde su llegada.

La polémica participación de Furia en el reality chileno

Desde los primeros días Furia se mostró frontal, segura y provocadora. En distintos fragmentos que circularon con rapidez en redes sociales se la escuchó definirse como “la única famosa” del reality y cuestionar el recorrido de varios de sus compañeros al afirmar que no alcanzaron su “potencial”. Ese posicionamiento explícito la ubicó rápidamente como eje del conflicto narrativo y marcó el perfil estratégico que decidió sostener dentro del juego.

La participante también denunció actitudes que interpretó como bullying dentro de la casa y dejó en claro que no tiene intención de modificar su forma de jugar. En uno de los momentos más comentados lanzó “Estoy mucho más arriba que cualquiera de acá”, una frase que reforzó el personaje dominante que construye frente a cámara. A partir de ese punto su presencia se volvió determinante y el vínculo entre los participantes comenzó a cargarse de tensión constante.

La repercusión de su inclusión

En el programa donde se analizaron estos tapes coincidieron en que Furia maneja con precisión el lenguaje del reality. Durante el debate remarcaron “Su talento es sacar de quicio a los demás, no le entran balas”, en referencia a su capacidad para provocar sin mostrarse afectada por las reacciones que genera. Esa lectura apuntó a una estrategia consciente y sostenida que busca ocupar el centro del relato y condicionar el comportamiento del resto.

Al mismo tiempo surgieron voces que aportaron una mirada distinta sobre su personalidad fuera del encierro. Personas que la conocen aseguraron que lejos de las cámaras su actitud es amable y tranquila, muy distinta al rol que adopta dentro del juego. Esa dualidad volvió a aparecer como uno de los elementos que explican por qué logra sostener un personaje intenso sin quebrarse emocionalmente.

