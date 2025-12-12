Volvió para romper todo: la polémica participación de Furia en un reality chileno que generó un escándalo

La ex participante de Gran Hermano se integró a El Internado, el reality chileno que tiene a figuras de renombre como Laura Bozzo.

Furia de Gran Hermano se sometió a una operación y mostró el antes y después.

Furia volvió a acaparar la atención de sus fanáticos al incorporarse como participante de El Internado, el reality chileno que desde su estreno mantiene un alto nivel de exposición y debate. La ex Gran Hermano ingresó al programa y en poco tiempo se consolidó como una de las figuras más visibles del ciclo, compartiendo protagonismo con Laura Bozzo.

Gran Hermano Se conoció la cifra que cobró Furia por su breve paso por Gran Hermano. Web Su desembarco no pasó inadvertido y modificó de manera inmediata la dinámica interna del encierro, con un clima que se volvió más tenso y un rating que mostró un repunte desde su llegada.

Embed "¡DEJÁ DE GRITAR!": Furia volviendo locos a todos en "El internado" pic.twitter.com/smbZQthieo — TRONK (@TronkOficial) October 31, 2025 La polémica participación de Furia en el reality chileno Desde los primeros días Furia se mostró frontal, segura y provocadora. En distintos fragmentos que circularon con rapidez en redes sociales se la escuchó definirse como “la única famosa” del reality y cuestionar el recorrido de varios de sus compañeros al afirmar que no alcanzaron su “potencial”. Ese posicionamiento explícito la ubicó rápidamente como eje del conflicto narrativo y marcó el perfil estratégico que decidió sostener dentro del juego.

Gran Hermano Furia Scaglione posteó una foto hot de Juan Pablo y fue repudiada. Web La participante también denunció actitudes que interpretó como bullying dentro de la casa y dejó en claro que no tiene intención de modificar su forma de jugar. En uno de los momentos más comentados lanzó “Estoy mucho más arriba que cualquiera de acá”, una frase que reforzó el personaje dominante que construye frente a cámara. A partir de ese punto su presencia se volvió determinante y el vínculo entre los participantes comenzó a cargarse de tensión constante.

La repercusión de su inclusión En el programa donde se analizaron estos tapes coincidieron en que Furia maneja con precisión el lenguaje del reality. Durante el debate remarcaron “Su talento es sacar de quicio a los demás, no le entran balas”, en referencia a su capacidad para provocar sin mostrarse afectada por las reacciones que genera. Esa lectura apuntó a una estrategia consciente y sostenida que busca ocupar el centro del relato y condicionar el comportamiento del resto.