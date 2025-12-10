Los ex participantes de Gran Hermano estrenaron su nueva serie y las redes explotaron en críticas

El lunes 8 de diciembre se estrenó El Hotel de los Secretos , una miniserie de ficción pensada para consumirse exclusivamente desde el celular y difundirse a través de redes sociales, un formato que ya es habitual en Asia y Europa pero que en la Argentina todavía tiene escasa presencia. El proyecto reúne a cuatro exparticipantes de Gran Hermano .

Sin embargo, el resultado no pasó desapercibido y fue duramente cuestionado en Intrusos (América TV) , donde el panel no ahorró críticas hacia el producto y sus protagonistas.

Salieron los primeros 5 episodios de “EL HOTEL DE LOS SECRETOS”, una nueva serie en formato vertical con capítulos de 1 minuto Actúan Marcos, Tato, Luz y Martina de #GranHermano pic.twitter.com/K1LtweCQAO

La serie está compuesta por 40 episodios de aproximadamente 45 segundos cada uno y funciona bajo un sistema de pago para acceder al contenido completo, replicando el modelo de las plataformas on demand. El guion fue escrito por Sol Levinton y la dirección estuvo a cargo de Jorge Bechara.

El elenco lo integran Marcos Ginocchio , quien interpreta a Leo, Santiago “Tato” Algorta en el papel de Gastón , Luz Tito como Paula y Martina Pereyra en el rol de Julieta. La historia gira en torno a cuatro amigos que se reencuentran en un hotel durante Navidad y deben enfrentarse a rencores del pasado, mientras un secreto compartido amenaza con salir a la luz y poner en riesgo su vínculo.

Desde el programa Intrusos, el análisis fue implacable. Rodrigo Lussich ironizó sobre las actuaciones al afirmar: “Están todos en pelo*** y se ven unas actuaciones del carajo ”, y remató con sarcasmo: “¿Las ternas de los Oscar ya cerraron o llegamos a anotarlos? No, cierto que va Belén, de Dolores Fonzi, que están palo y palo”.

Adrián Pallares sumó: “La gente del otro lado no tiene idea de quiénes son ellos”, mientras que Paula Varela apuntó directamente contra Ginocchio al decir: “A Marcos le cuesta hablar”. Karina Iavícoli completó el cuadro con un comentario contundente: “No se puede creer lo que uno ve”.

Durante el mismo análisis, Varela agregó que, a raíz del auge de este formato de ficción vertical, Wanda Nara y Maximiliano López habrían firmado un contrato para protagonizar una serie similar en 2026, lo que refuerza la tendencia de trasladar figuras mediáticas a este tipo de contenidos breves para redes.

Los comentario en redes sociales

El estreno también generó una catarata de comentarios negativos en redes sociales. Entre los mensajes que se viralizaron se leyeron frases como: “Pensé que los clips de la China Suárez eran malos, pero esto es aún peor”; “Un fonoaudiólogo para Marquitos”; “Ni dos segundos y ya quiero tirar el teléfono en plena autopista” y “Una bost... de principio a fin. No sé quién le dijo a estos chicos que tienen capacidad de actuar. Lamentablemente, va a dar pie para que un montón de influencers que no están preparados para actuar hagan lo mismo y serán las ficciones del futuro. Todo muy berreta y barato”.

Frente a las críticas, los protagonistas utilizaron sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores. Algorta escribió: “Salieron los primeros cinco episodios. ¿Qué les pareció hasta ahora? Muchas gracias por todos los lindos comentarios y la tendencia”. En la misma línea, Ginocchio compartió el tráiler en una historia de Instagram y señaló: “Salieron los primeros capítulos”.