La dura confesión de una ex participante de Gran Hermano: "Tengo deudas y no puedo pagar el alquiler"

Si bien pasar por Gran Hermano suele significar un estallido inmediato de popularidad, exposición mediática y oportunidades fugaces; una vez que se apagan las cámaras, no todos los participantes logran capitalizar esa fama. Esa es la situación de una ex participante, de la última edición, que aseguró tener deudas, no poder pagar el alquiler y trabajar de delivery para vivir.

Katia “La Tana” Fenocchio, una de las exjugadoras del reality, reveló que atraviesa un momento financiero crítico. La confesión se dio durante una entrevista en el programa de streaming “Se picó”, conducido por Gastón Trezeguet, donde habló sin filtro sobre la falta de trabajo, deudas y el esfuerzo cotidiano por salir adelante.

Conocida por su personalidad directa y su recordada entrada a la casa de Gran Hermano en moto, Fenocchio relató que volvió a trabajar como repartidora para generar ingresos. “De trabajo estoy pésima, no tengo nada. No me sale nada y estoy haciendo delivery otra vez”, aseguró.

Deudas y tarjetas en rojo La ex participante explicó que intentó generar ganancias con distintos proyectos personales, entre ellos la creación de su propio canal de streaming, pero los resultados no fueron los esperados. “Ahora tengo que pagar las tarjetas, que están al rojo vivo”, detalló.

Además, habló del rol clave de su pareja. “Si no fuera por mi novio, no sé qué haría. Él me está pagando el alquiler”, confesó, visiblemente agradecida, al ser consultada por Nico Peralta sobre cómo atraviesa este momento personal.