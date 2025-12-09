9 de diciembre de 2025 - 11:54

La dura confesión de una ex participante de Gran Hermano: "Tengo deudas y no puedo pagar el alquiler"

Una participante del reality contó que hace delivery para una aplicación y contó que todos sus emprendimientos fallaron.

Katia “La Tana” Fenocchio, una de las exjugadoras del reality, reveló que atraviesa un momento financiero crítico. La confesión se dio durante una entrevista en el programa de streaming “Se picó”, conducido por Gastón Trezeguet, donde habló sin filtro sobre la falta de trabajo, deudas y el esfuerzo cotidiano por salir adelante.

Conocida por su personalidad directa y su recordada entrada a la casa de Gran Hermano en moto, Fenocchio relató que volvió a trabajar como repartidora para generar ingresos. “De trabajo estoy pésima, no tengo nada. No me sale nada y estoy haciendo delivery otra vez”, aseguró.

Deudas y tarjetas en rojo

La ex participante explicó que intentó generar ganancias con distintos proyectos personales, entre ellos la creación de su propio canal de streaming, pero los resultados no fueron los esperados. “Ahora tengo que pagar las tarjetas, que están al rojo vivo”, detalló.

Además, habló del rol clave de su pareja. “Si no fuera por mi novio, no sé qué haría. Él me está pagando el alquiler”, confesó, visiblemente agradecida, al ser consultada por Nico Peralta sobre cómo atraviesa este momento personal.

Lejos de victimizarse, Fenocchio remarcó su actitud resiliente frente a la adversidad. “A mí no se me caen las uñas. Ayer agarré la moto y me fui a trabajar”, contó. Sin embargo, esa jornada terminó de la peor manera: relató que un pedido de sushi se le cayó al piso frente a la clienta, quien se negó a recibirlo.

Al intentar devolver el pedido al restaurante, el local se lo cobró porque no podía revenderlo, generándole una deuda adicional con la aplicación de reparto. “Debo 80 mil pesos”, explicó, ya que el incidente también le imposibilitó completar un segundo envío asignado.

La ex Gran Hermano también recordó otros intentos fallidos por sostenerse económicamente, como la venta de ropa y emprendimientos que no logró mantener en el tiempo.

Ya llega Gran Hermano: Generación Dorada

En medio de este contexto, Santiago del Moro anunció en redes sociales una edición especial del reality titulada Gran Hermano Generación Dorada, que se emitirá en 2026 por Telefe y contará con la participación de famosos.

Martes 16 de diciembre, desde las 10 de la mañana en La Paz 950 (Martínez), última oportunidad. Casting abierto: presentación + por qué GH los tiene que elegir”, informó el conductor en su cuenta de Instagram.

