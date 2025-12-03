3 de diciembre de 2025 - 21:48

Quiebre total: Julieta Poggio dio todos los detalles sobre la polémica con Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

La ex participante de Gran Hermano realizó un descargo en el programa de streaming Rumis, donde acusó que le están “inventando una fake news“.

Julieta Poggio
Julieta Poggio

La repercusión posterior a la gala de “Los Personajes del Año” de la Revista Gente derivó en un clima de especulación que terminó ubicando a Julieta Poggio en el centro de un señalamiento que no tardó en incomodarla. Un comentario realizado durante el evento se amplificó en redes, llevó a interpretaciones erróneas.

La polémica de Julieta Poggio

La secuencia que desencadenó el rumor comenzó con un video registrado por Yanina Latorre, quien durante la gala filmó a Nicolás Occhiato y Flor Jazmín mientras hacía una alusión irónica a la seguridad de su propia relación. Esa frase, reproducida luego en redes, activó una búsqueda acelerada del supuesto tercero en discordia.

En cuestión de horas, distintas cuentas señalaron a Poggio como la mujer que habría intentado seducir a Occhiato frente a su pareja, un señalamiento que se expandió con rapidez y derivó en coberturas mediáticas que reforzaron la confusión.

Su descargo

Poggio eligió su espacio en RUMIS (La Casa) para desmentir la versión y lo hizo visiblemente afectada. “No hablé con Nico en toda la noche”, afirmó, remarcando que el contacto entre ambos no existió en ningún momento. Expresó su malestar por verse asociada a una historia que consideró un invento y señaló el impacto emocional de despertar ante una acusación sin sustento. “No sé por qué me puso tan mal”, comentó, aludiendo al efecto que le provocó ver la noticia replicada en televisión con titulares que la describían como protagonista de un gesto que desmintió con firmeza.

En su descargo también lamentó tener que enfrentar una aclaración pública en un contexto que había vivido de manera positiva. Describió la noche como agradable y expresó frustración frente a la persistencia de quienes, según aseguró, replican la acusación por animosidad personal más que por interés informativo.

Flor Jazmín Peña vivió un angustiante momento de acoso callejero y escrachó a su agresor
El episodio dejó en evidencia cómo una frase aislada puede adquirir volumen, deformarse en la circulación digital y exigir a los involucrados una respuesta que ocupa espacio emocional y mediático.

