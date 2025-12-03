Rompió el silencio: La Joaqui reveló la verdadera razón por la que no fue a la gala de los Personajes del Año

La nueva edición de los Personajes del Año volvió a llenar el Faena Art Center con figuras destacadas del espectáculo, la música y la televisión, pero la ausencia de La Joaqui se transformó en uno de los focos más comentados de la noche. Mientras la alfombra roja recibía a referentes como Mirtha Legrand, Pampita, Wanda Nara y Luck Ra, las redes se inquietaron ante la falta de la artista de RKT.
Esa inquietud derivó en teorías que crecieron con rapidez y que terminaron concentrando la conversación digital alrededor de su nombre, hasta que la propia cantante eligió responder desde sus redes y ordenar la discusión.
La ausencia de La Joaqui en la gala de Los Personajes del Año
El clima previo al día de la gala había estado marcado por rumores de internas y supuestos desencuentros con figuras del entorno mediático. La atención se dirigió de inmediato hacia una publicación que sugería enojo por su ausencia en la tapa, lo que abrió paso a lecturas que apuntaban a una decisión ajena a ella o a un gesto deliberado.
En ese marco, La Joaqui leyó las interpretaciones, observó cómo crecían y decidió intervenir para frenar la expansión de datos erróneos que comenzaban a consolidarse como versión. Así, respondió a un posteo de SQP y aclaró que no estaba molesta con nadie, que la persona señalada como su representante no formaba parte de su equipo y que, además, no contaba con manager. Fue precisa, directa y desactivó la teoría con la que se había alimentado el debate en redes.
Su relación con Luck Ra
El relato continuó con una escena ajena a la polémica. Lejos de ausentarse por tensión, La Joaqui asistió a la avant premiere del documental “Lali: La que le gana al tiempo” y compartió imágenes del evento. Esa presencia en otro espacio público reforzó la idea de normalidad y mostró que, mientras el debate se multiplicaba online, ella seguía activa en su agenda cultural. Mientras tanto, Luck Ra, su pareja, sí estuvo en la gala y minimizó cualquier hipótesis de conflicto con declaraciones breves que complementaron el desmentido general.
La artista completó el cierre del episodio con una postura que evitó enfrentamientos y marcó distancia de las versiones virales. Su mensaje final insistió en la importancia de no descalificar el trabajo ajeno, una expresión que buscó trascender el episodio puntual y ubicarse en un plano más amplio sobre la convivencia mediática y digital. Las fuentes del texto provienen de declaraciones públicas en X, intervenciones de Wanda Nara ante la prensa y registros difundidos durante la gala.