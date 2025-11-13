13 de noviembre de 2025 - 10:33

No es Icardi: este es el futbolista que distanció a la China Suárez y La Joaqui

Yanina Latorre contó que la actriz y la cantante habrían terminado enfrentadas por una reconocida figura internacional.

La Joaqui y la China Suárez se habrían distanciado por un viejo amor que tuvieron en común.

La Joaqui y la China Suárez se habrían distanciado por un viejo amor que tuvieron en común.

Luego de que surgieran todo tipo de especulaciones sobre las razones que causaron el fin de la amistad entre La China” Suárez y La Joaqui, Yanina Latorre rompió el silencio y reveló qué famoso jugador de fútbol internacional tuvo que ver con este quiebre.

La China y La Joaqui eran muy amigas. Incluso, en un momento, la China le festejó un cumpleaños a la Joaqui. Pero parece que la Joaqui cayó con mucha gente, y a la China no le habría gustado. Ahí empezó el ruido”, comenzó diciendo Yanina en Sálvese Quien Pueda.

Sin embargo, la verdadera bomba llegó después. Según la conductora, el conflicto se habría originado por un reconocido futbolista colombiano: “La Joaqui tuvo un novio que nunca trascendió tanto. Era un jugador de fútbol que se llama James Rodríguez. Ella lo contó muy por arriba en una nota, pero nunca lo confirmó públicamente”, detalló.

Cómo habría sido el coqueteo de la China Suárez a James Rodríguez

La historia tomó un giro inesperado cuando, según la presentadora, la China empezó a seguir a James en redes justo después de que La Joaqui terminara su romance: “Ni bien la Joaqui cortó con James, la China lo empezó a seguir. Y no sólo a él, también al chofer y hombre de confianza del futbolista”.

Pero lo más sorprendente fue lo que vino después: “Las historias del chofer mostraban a la China paseando en el auto por Colombia. ¡Con el chofer de James! Imaginate la cara de la Joaqui cuando vio eso”, sumó.

La China tiene una obsesión con los ex de las amigas. No puede con eso. Quería un jugador de fútbol, y ahí fue. Lo logró con Mauro Icardi”, cerró Yanina Latorre, filosa.

