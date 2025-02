A La Joaqui le preguntaron por la China Suárez y fue tajante a la hora de hablar de ella: "No estoy..."

Hace varios meses que ha quedado establecida la idea de que la relación de la China Suárez y La Joaqui no está del todo bien y este martes la cantante aclaró el panorama. Durante un juego en un programa de Luzu TV dijo lo que piensa de su colega.

La dinámica consistía en poner letras de sus canciones a los rostros de famosos que le iban apareciendo. Así, cuando salió la cara de la China Suárez, le pidieron que diga algo: ”No, no. Mejor no, no nos vamos a meter ahí“.

image.png La relación de La Joaqui y la China Suárez no está del todo rota. Instagram A continuación, la Joaqui arremetió con una indirecta que dejó más incógnitas que certezas: “Taba todo tranqui, pero te me hiciste el gatito”. Los conductores quedaron perplejos ante la contundente respuesta y la quisieron seguir indagando, pero la referente de cumbia decidió irse por otro lado.

La Joaqui contó como es su relación con la China Suárez A la salida la esperó un móvil de LAM, el programa periodístico de chimentos, quienes le preguntaron por el motivo de su distanciamiento con la actriz: “No, no es verdad. No estoy peleada con la China. Simplemente, no me veo hace mucho porque estamos haciendo otras cosas”.

Embed - LA JOAQUI le tiró unos PALITOS a la China Suárez y HABLÓ DE SU RELACIÓN Además explicó: “Yo estoy con mi música, ella con su actuación. Tenemos diferentes grupos de amigos, pero no tuve ningún problema. ¿Sabés qué pasa realmente? ¿Cuál es el conflicto que los humanos estamos acostumbrados? A que no sabemos irnos sin romper. Uno a veces se va con el amor intacto y no quiere decir que haya algo mal, sino tal vez que ya no compartís cosas en común”.