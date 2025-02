Filtraron la verdadera razón por la que la China Suárez y La Joaqui estarían peleadas

Latorre no solo expuso la supuesta infidelidad, sino que también criticó duramente la actitud de la actriz respecto a sus vínculos sentimentales. En medio de un debate sobre los mensajes entre Suárez y la conductora de Bake Off Famosos, la panelista lanzó una dura acusación: “Es de un nivel de perversidad contarle a la mujer del tipo con el que estuviste que te lo engrampaste, y decirle que se lo decís para hacerle un favor”. Además, señaló que el problema no era la infidelidad en sí, sino la falta de límites: “Si me meto con un casado, no voy a ser amiga de la mujer. Hay tantos tipos…”. También remarcó que la enemistad entre Suárez y La Joaqui era absoluta.