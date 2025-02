Qué dijo Pampita sobre el posteo de la China Suárez en el que la trata de "adúltera"

Pampita: -¿Viste? Lo mismo que me pasa a mí (por la filtración de posteos que sube a Mejores Amigos)

Notero: -¿Qué te pasa cuando leés esa publicación que hace la China en mejores amigos?

Pampita: -Tenemos amigos muy chusmas, parece.

Notero: -Porque fue bastante fuerte leer eso.

Pampita: -¡Uno en privado dice cada cosa! Si ven mis chats, me tengo que ir del país.

image.png El fuerte posteo de la China Suárez contra Pampita.

Notero: -¿Te dolieron sus palabras? ¿O que recuerde el juicio que perdiste?

Pampita: -No. No me duele nada. Tengo mucho respeto con Eugenia porque es la mamá de los hermanos de mis chicos. Yo lo que digo siempre, lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara, no comparto espacio.

Notero: -Capaz desde tu lado es así y del otro lado te pintan una falsedad que... Una publicación así es bastante polémica.

Pampita: -Desde mi lado siempre va a estar todo bien. A partir de que ella fue mamá de Magnolia, la primera de los hijos, el chip cambió por completo. El lazo es infinito y mis hijos tienen que vivir en armonía.

Notero: -¿No charlaron después de eso? ¿Ella te pidió disculpas?

Pampita: -No charlamos. No hace falta tampoco. Yo doy por entendido que está todo bien.