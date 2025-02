Lauty Gram rompió el silencio y reveló por qué se separó de la China Suárez: "Hizo un escándalo..."

Si bien nunca confirmaron su relación públicamente, Lauty Gram y la China Suárez fueron vistos juntos en varias ocasiones, lo que alimentó los rumores de un romance. A lo largo de su vínculo, ambos compartieron fotos en redes sociales desde los mismos lugares y dejaron pistas que confirmaban su relación, pero el motivo de la separación se mantuvo en secreto.

El cantante habló por primera vez sobre su relación con la actriz y reveló detalles de la ruptura en el streaming de Gran Hermano, donde fue invitado porque su actual novia, Lucía, ingresó recientemente al reality. En medio de la entrevista, Lauty fue consultado sobre su historia con la China y, sin filtro, explicó cómo vivió ese romance fugaz y el escándalo que puso fin a todo.

Embed Lauty Gram calificó su relación con la China Suárez Lauty Gram no dudó en calificar su relación con la China Suárez como un vínculo breve. "Yo creo que con la China fue algo efímero que pasó, y la verdad que, si me pongo a pensar muy por adentro, simplemente fue, no sé cómo decirlo, como un suceso", comenzó diciendo el cantante.

"No sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual. Fue algo que pasó, algo que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero". Sin embargo, pese a lo breve del romance, Lauty destacó que la experiencia le sirvió en su vida personal y profesional. "No me arrepiento porque aprendí muchísimas cosas de eso. Aprendí cómo plantarme enfrente de una cámara y saber responder cosas incómodas", agregó.

image.png El "palito" de la China Suárez para Lauty Gram. El motivo de la ruptura de Lauty Gram y la China Suárez Por primera vez, Lauty Gram reveló el verdadero motivo de la ruptura con la China Suárez. Hasta el momento, solo se sabía que la actriz había lanzado una indirecta en redes sociales, que muchos interpretaron como una decepción amorosa.