La desilusión de la mamá biológica de Morena Rial tras entregarla a Jorge Rial y Silvia D'Auro

Azucena Luna, madre biológica de Morena Rial, rompió el silencio y expresó su tristeza por la difícil situación que atraviesa su hija, quien lleva varios días detenida y sin contacto con su bebé. En diálogo con A La Tarde (América TV), la mujer reveló su desilusión con quienes confió la crianza de la niña, Jorge Rial y Silvia D'Auro.

La mujer recordó el momento en que decidió entregar a Morena en adopción y aseguró que lo hizo con la esperanza de que tuviera un futuro mejor. Sin embargo, con el paso de los años, sintió que las promesas que le hicieron no se cumplieron.

"Me dijeron que la iban a cuidar, a hacer estudiar, que iba a ser una gran chica y que iba a crecer en una gran familia. Me hicieron el verso y yo les creí que mi hija iba a ser feliz. Pero ahora veo todo lo que está pasando y me parte el alma", confesó.

image.png El duro momento que atraviesa la madre biológica de Morena Rial En su relato, Azucena se mostró dolida al ver a Morena envuelta en problemas judiciales y señaló que le gustaría poder ayudarla, pero no encuentra la forma de acercarse. "No sé cómo ayudarla porque no sé cómo llegar a ella. No quiero que me rechace. Yo solo la busqué para que supiera de mi existencia y de la de sus hermanos", explicó.

Además, reveló que, aunque no mantiene una relación directa con Morena, tiene entendido que ella sí se comunica con uno de sus hijos. "Yo tengo entendido que siempre estuvo en contacto con mi hijo más chico, pero a mí no me manda mensajes", agregó con tristeza.

image.png El testimonio de Azucena Luna pone en el centro de la escena un aspecto poco explorado de la historia de Morena Rial: su vínculo con su familia biológica. A lo largo de los años, Morena ha manifestado públicamente su deseo de conocer sus raíces y ha hablado en varias oportunidades sobre la compleja relación con sus padres adoptivos. La situación judicial de Morena Rial ha generado preocupación en su entorno y en la opinión pública. Mientras Jorge Rial intenta hacerse cargo de su nieto Amadeo, la joven enfrenta un panorama legal complicado. Por el momento, continúa detenida y se espera que en los próximos días haya novedades sobre su situación procesal. Morena Rial fue detenida en el microcentro porteño.png