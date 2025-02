El emotivo mensaje de Guido, hermano de Nicki Nicole, luego del fallecimiento de su padre

En medio de este difícil momento, Guido compartió una imagen en la que se ve a su padre sonriente, trabajando en su taller mecánico con una herramienta en la mano. “Volá alto viejito”, escribió el joven rosarino , donde expresó su dolor con pocas palabras. Por su parte, las redes de Nicki permanecen en absoluto silencio , sin publicaciones recientes. Sin embargo, sus seguidores no tardaron en dejarle mensajes de apoyo, cariño y fuerza en los comentarios de su última publicación.

Junto a Liliana, construyó una familia con cuatro hijos: Micaela, Kevin, Guido y Nicole, quien es la menor. Desde el inicio de la carrera de Nicki, Sergio fue un apoyo incondicional. En 2021, cuando su hija hizo historia al presentarse en el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos, expresó con orgullo: “Superorgulloso. Lo consiguió todo sola. Siempre fue la chispa de todos, pero todo lo forjó con esfuerzo y, de un día para el otro, todo explotó. Ahora se dedica a lo que ama”.

La historia de Nicki y su padre

Aunque en su familia no había antecedentes musicales, Sergio y Liliana alentaron desde el primer momento el talento de Nicki. Él mismo relató cómo la apoyaron en sus primeros pasos: “Nos preguntó un día si la apoyábamos y salió solita. Es un descontrol esto, no se sabe cómo manejar. Pero todo lo hizo sola. Es talento puro”. También destacó su humildad: “Nosotros mantenemos el perfil bajo, siempre cuidándola como podemos y emocionándonos cuando la vemos. Es una persona hermosa, muy sencilla, muy agradable. Yo creo que esa es su mayor virtud: el no perder la sencillez y recordar siempre de dónde salió”.

Por ahora, no se confirmó si Nicki Nicole modificará su agenda para regresar antes a Argentina y acompañar a su familia. Luego de su actuación en Costa Rica, tiene previsto presentarse el sábado 15 de febrero en el Pichilemu Surfestival, en Chile. Además, antes de que termine el mes, está programada su participación en eventos como el Cosquín Rock 2025 en Córdoba, el Festival de la Manzana en Río Negro y el Nonstop the Madness en Bolivia.