9 de junio de 2026 - 20:55

Flow se une a la inteligencia artificial y ofrece una experiencia interactiva para vivir el Mundial 2026

La plataforma ofrece nuevas funciones personalizadas para los usuarios, con tendencias, recordatorios de partidos y resúmenes en tiempo real.

Flow se une a la inteligencia artificial y ofrece una experiencia interactiva para vivir el Mundial 2026

Flow se une a la inteligencia artificial y ofrece una experiencia interactiva para vivir el Mundial 2026

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Prensa Flow
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En la previa del Mundial 2026, Personal presentó la nueva UX de Flow, impulsada con inteligencia artificial que busca brindar una experiencia más relevante, predictiva y eficiente. De esta manera, los usuarios podrán personalizar a su interés la aplicación para vivir la Copa del Mundo antes, durante y después de cada partido.

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Esta actualización permite que la nueva home de la plataforma integre toda la agenda mundialista, recordatorios personalizados con "pop ups", resúmenes exclusivos y tendencias, todo en tiempo real.

“Seguimos evolucionando nuestra estrategia de entretenimiento en Flow, integrando más contenidos y personalizando la experiencia de los usuarios. La Copa es un evento único que nos permite alcanzar altos niveles de audiencia y con la evolución tecnológica como habilitadora, nos anticipamos a sus intereses brindando un valor diferencial único como plataforma. Nuestro objetivo es seguir potenciando cada día más, la experiencia de nuestros clientes a través de todo nuestro ecosistema de servicios en Personal” señaló Silvana Cataldo, Directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal.

Todos los beneficios para vivir el Mundial

De esta manera, Flow amplía su catálogo deportivo y permite funciones ajustadas a las preferencias de cada cliente:

  • Ver todos los partidos del Mundial: los clientes podrán disfrutar por Flow, a través de los canales de TyC Sports (101) y DSports (109 y 110) los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
  • Servicio de Flow pass de 20GB sin consumir datos: con Rating Cero, los clientes de Personal (internet móvil y fija) podrán ver el Mundial a través de la App de Flow, sin consumir los gigas de su plan móvil gracias al beneficio de Flow Pass que ofrece 20GB de uso por 30 días.
  • Viajar a la Copa y seguir conectados: los clientes de Personal que viajen a los países donde se desarrolla el Mundial (EE. UU, México y Canadá) podrán seguir conectados con un mejor alcance y una cobertura en roaming internacional para esos destinos. Personal sumó Gigas -2GB y 4GB para clientes que posean más de un servicio- e incluyó México y Canadá como acción promocional. A su vez, incorporó Packs Mundialistas de 1GB, 5GB y 15GB para dichos países con vigencias de 1, 7 y 30 días.
  • Financiación y descuentos con Tienda Personal y Personal Pay: los clientes podrán acceder a descuentos exclusivos en dispositivos tecnológicos disponibles en la Tienda Personal, con financiación, para ver el mundial desde dónde y cómo quieran. Además, si son usuarios de la billetera Personal Pay, podrán obtener descuentos extra en la compra de televisores, celulares y más.

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