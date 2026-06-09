Flow se une a la inteligencia artificial y ofrece una experiencia interactiva para vivir el Mundial 2026

En la previa del Mundial 2026, Personal presentó la nueva UX de Flow, impulsada con inteligencia artificial que busca brindar una experiencia más relevante, predictiva y eficiente. De esta manera, los usuarios podrán personalizar a su interés la aplicación para vivir la Copa del Mundo antes, durante y después de cada partido.
Esta actualización permite que la nueva home de la plataforma integre toda la agenda mundialista, recordatorios personalizados con "pop ups", resúmenes exclusivos y tendencias, todo en tiempo real.
“Seguimos evolucionando nuestra estrategia de entretenimiento en Flow, integrando más contenidos y personalizando la experiencia de los usuarios. La Copa es un evento único que nos permite alcanzar altos niveles de audiencia y con la evolución tecnológica como habilitadora, nos anticipamos a sus intereses brindando un valor diferencial único como plataforma. Nuestro objetivo es seguir potenciando cada día más, la experiencia de nuestros clientes a través de todo nuestro ecosistema de servicios en Personal” señaló Silvana Cataldo, Directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal.
Todos los beneficios para vivir el Mundial
De esta manera, Flow amplía su catálogo deportivo y permite funciones ajustadas a las preferencias de cada cliente: