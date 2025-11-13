13 de noviembre de 2025 - 09:52

Algunos participantes de MasterChef Celebrity no soportan a Maxi López: los motivos

Los compañeros del exfutbolista no estarían para nada contentos con su presencia y surgió una nueva interna en el reality de cocina.

No todos los concursantes de MasterChef Celebrity soportan a Maxi López.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

“Desde que Maxi López hizo el viaje a Europa a ver a su esposa. Todos están recalientes porque no se bancan sus privilegios“, aseguró el periodista de espectáculos.

Maxi López
El conductor habló con algunos de los concursantes que estarían enojados y expresó lo que le contaron: “Todos entendieron que Maxi viajaba por el accidente doméstico que tuvo la sueca, pero luego se enteraron que Maxi ya tenía el viaje planificado y ahí estalla todo. He hablado con varios participantes que me confiesan en el off de the record esto”.

Por último, Etchegoyen concluyó: “No cayó bien entre los integrantes del programa, y no hablo del jurado ni de la conductora, sino de los participantes. Lo digo ahora porque pasaron unos días, pero lo cuento para que lo sepan. Nadie se fuma a Maxi por beneficios que tiene como ex de Wanda”.

Maxi López
Maxi López habló de su vínculo con Wanda Nara en MasterChef

En cuanto al vínculo que mantiene con Nara, López explicó que la relación entre ambos fluye sin acuerdos previos. “No está consensuado nada. Sale todo natural. Wanda y yo tuvimos esa chispa siempre, siempre nos tiroteamos así... de la buena manera y de la no tan buena, siempre tuvimos esta relación”, señaló.

Para cerrar, destacó que actualmente viven una etapa tranquila. “Ahora tenemos un buen momento. A veces fueron diferentes los términos, pero en realidad ésta siempre fue la relación, siempre nos reímos mucho y eso se traslada naturalmente a la televisión, porque es así como somos nosotros”, concluyó.

