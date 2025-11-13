Algunos participantes de MasterChef Celebrity no soportan a Maxi López: los motivos

Los compañeros del exfutbolista no estarían para nada contentos con su presencia y surgió una nueva interna en el reality de cocina.

No todos los concursantes de MasterChef Celebrity soportan a Maxi López.

Esta edición de MasterChef Celebrity viene cargada de polémicas y de internas. Ahora, habría estallado otro escándalo que tiene como principal protagonista a Maxi López, uno de los más queridos por el público, pero no tanto por sus propios compañeros de cocinas.

Según contó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, los compañeros del exfutbolista están furiosos por un supuesto trato preferencial que recibiría.

“Desde que Maxi López hizo el viaje a Europa a ver a su esposa. Todos están recalientes porque no se bancan sus privilegios“, aseguró el periodista de espectáculos.

Maxi López No todos los concursantes de MasterChef Celebrity soportan a Maxi López. web El conductor habló con algunos de los concursantes que estarían enojados y expresó lo que le contaron: “Todos entendieron que Maxi viajaba por el accidente doméstico que tuvo la sueca, pero luego se enteraron que Maxi ya tenía el viaje planificado y ahí estalla todo. He hablado con varios participantes que me confiesan en el off de the record esto”.

Por último, Etchegoyen concluyó: “No cayó bien entre los integrantes del programa, y no hablo del jurado ni de la conductora, sino de los participantes. Lo digo ahora porque pasaron unos días, pero lo cuento para que lo sepan. Nadie se fuma a Maxi por beneficios que tiene como ex de Wanda”.