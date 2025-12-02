Gala de los Personajes del Año: las figuras del streaming y la televisión que estarán presentes

La gala de los Personajes del Año tomó forma en un contexto marcado por la expectativa que generó el aniversario de seis décadas de la revista, con una selección de invitados que buscó combinar tradición y alcance contemporáneo . El encuentro reunió a figuras decisivas del panorama mediático actual y consolidó una organización que se realizó en Puerto Madero .

El anuncio de la presentación, pautada para este martes a las 20 en el Faena Art Center, recuperó el tono clásico de la revista al mismo tiempo que puso en marcha una estrategia más contemporánea que integró perfiles diversos y figuras con alto nivel de circulación digital.

La información surgió tras la confirmación interna de la producción y de fuentes cercanas al Lape Club Social, que detallaron que la transmisión comenzaría a las 20.30, con un cierre musical a cargo de Nico, ganador de La Voz, acompañado por un homenaje de La T y la M dedicado a la Scaloneta . Esta estructura reforzó la decisión de construir una narrativa que alternara tradición, impacto popular y guiños a la cultura futbolera.

El protagonismo de Lionel Messi , cuya nueva presencia en la tapa llegó 18 años después de su última aparición, se consolidó como la pieza central de la edición por los 60 años de la publicación . La producción viajó a Miami el viernes pasado para concretar la fotografía del capitán en medio de su agenda con el Inter Miami, una circunstancia que obligó a ajustar los tiempos de cierre editorial. La selección de Messi como figura principal apuntó a obtener resonancia global en un año marcado por movimientos estratégicos de medios y plataformas de entretenimiento .

La lista de asistentes reunía nombres de larga trayectoria y creadores de contenido que expresan el pulso actual del ecosistema mediático.

Los referentes de streaming y televisión

Mirtha Legrand encabezó el segmento histórico, mientras que Wanda Nara confirmó asistencia después de semanas de especulaciones vinculadas a su continuidad en La Joaqui. A esa nómina se sumaron Leandro Paredes junto a su esposa, Valeria Mazza, Spreen, Juana Viale, Nico Occhiato, Momi Giardina, Mernosketti, Moria Casán, Migue Granados, Mariana Fabbiani, Yanina Latorre, Nati Jota, Yoyi Francella y diversos referentes del streaming y la televisión. La organización aseguró que la selección respondió a la búsqueda de un elenco “fresco”, con énfasis en figuras de presencia constante en redes y canales digitales.

Las grandes ausencias

Entre quienes no asistirían pese a haber sido convocados se encontraban Martín Cirio, cuya baja se atribuyó a decisiones personales; Susana Giménez, instalada en Punta del Este. Georgina Barbarossa y Marcelo Tinelli. Las ausencias marcaron el contraste entre la amplitud de invitados y las dinámicas particulares de cada figura, muchas veces condicionadas por agendas laborales, distancias geográficas o posicionamientos públicos.

Las polémicas surgieron alrededor de quienes no recibieron invitación, especialmente Carmen Barbieri, mencionada internamente como “injustamente fuera de la tapa” tras protagonizar un año de fuerte exposición mediática. A esa situación se sumó el nombre de Nancy Pazos, cuya ausencia también generó comentarios dentro del circuito periodístico, y el de Mariana Brey, que quedó fuera del listado final.