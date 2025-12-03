El inesperado regreso de John Travolta a uno de sus personajes icónicos

El actor retoma el espíritu de Danny Zuko, el carismático protagonista de Grease (Vaselina), en un nuevocomercial de Navidad para Capital One, donde el clásico rebelde del cine se reinventa como una suerte de Santa Claus moderno. Con 71 años, Travolta combina humor, carisma y referencias directas al mítico musical estrenado en 1978.
El anuncio con una canción de Grease
En el anuncio, el artista recorre un taller automotor repleto de guiños visuales mientras inspecciona un trineo futurista, pero con la base de un auto de los 70. Con una bolsa de regalos al hombro y tono cómplice, lanza frases cargadas de ironía y nostalgia, entre ellas una alusión directa a “Greased Lightnin’”, uno de los números musicales más recordados de la película.
“Este trineo podría ser escarcha-mático, espumillón-mático, 1.5 % de reembolso-mático”, expresó a sus ayudantes, un grupo de duendes, en referencia explícita al musical. Luego, Travolta comenzó a cantar la melodía, modificada para que vaya a tono con la publicidad, que conquistó a miles de jóvenes a finales de los 70. El spot culmina con el trineo elevándose por los aires, mientras Travolta cierra la escena con la clásica pregunta de la marca: “Ho, ho, ho… ¿qué hay en tu cartera?”.
John Travolta como Danny en el 47° aniversario de "Grease"
En 2024, Travolta ya había sorprendido al protagonizar un anuncio inspirado en Pulp Fiction, también para Capital One. Además, en junio volvió a encarnar a Danny Zuko durante un evento especial de sing-along de Grease en el Hollywood Bowl, casi cinco décadas después del estreno original.
El sing-a-long es un festival donde los fans cantan juntos, como en un karaoke, con algún actor de la película que recuerdan. En esa oportunidad, al cumplirse 47 años del estreno de Grease, reunieron a varios de ellos, y hasta el director, Randal Kleiser.