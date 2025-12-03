El inesperado regreso de John Travolta a uno de sus personajes icónicos

El actor cantó una de las canciones características del musical que protagonizó hace casi 50 años.

La nostalgia cinematográfica vuelve a la televisión con John Travolta. El actor sorprende al público al reaparecer con uno de los personajes que marcó su carrera, en el que le tocó actuar y cantar. Esta vez regresó con un giro festivo y adaptado a la época navideña.

El actor retoma el espíritu de Danny Zuko, el carismático protagonista de Grease (Vaselina), en un nuevo comercial de Navidad para Capital One, donde el clásico rebelde del cine se reinventa como una suerte de Santa Claus moderno. Con 71 años, Travolta combina humor, carisma y referencias directas al mítico musical estrenado en 1978.

John Travolta hace 47 años en "Grease". John Travolta hace 47 años en "Grease". gentileza El anuncio con una canción de Grease En el anuncio, el artista recorre un taller automotor repleto de guiños visuales mientras inspecciona un trineo futurista, pero con la base de un auto de los 70. Con una bolsa de regalos al hombro y tono cómplice, lanza frases cargadas de ironía y nostalgia, entre ellas una alusión directa a “Greased Lightnin’”, uno de los números musicales más recordados de la película.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/YofuiaEGB/status/1995876091052130774&partner=&hide_thread=false John Travolta vuelve a convertirse en Danny Zuko en este anuncio de Navidad. pic.twitter.com/VHemyuPVoF — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) December 2, 2025 “Este trineo podría ser escarcha-mático, espumillón-mático, 1.5 % de reembolso-mático”, expresó a sus ayudantes, un grupo de duendes, en referencia explícita al musical. Luego, Travolta comenzó a cantar la melodía, modificada para que vaya a tono con la publicidad, que conquistó a miles de jóvenes a finales de los 70. El spot culmina con el trineo elevándose por los aires, mientras Travolta cierra la escena con la clásica pregunta de la marca: “Ho, ho, ho… ¿qué hay en tu cartera?”.

John Travolta como Danny en el 47° aniversario de "Grease" En 2024, Travolta ya había sorprendido al protagonizar un anuncio inspirado en Pulp Fiction, también para Capital One. Además, en junio volvió a encarnar a Danny Zuko durante un evento especial de sing-along de Grease en el Hollywood Bowl, casi cinco décadas después del estreno original.