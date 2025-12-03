3 de diciembre de 2025 - 11:14

El inesperado regreso de John Travolta a uno de sus personajes icónicos

El actor cantó una de las canciones características del musical que protagonizó hace casi 50 años.

John Travolta volvió a interpretar uno de sus icónicos personajes.

John Travolta volvió a interpretar uno de sus icónicos personajes.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Charly García tendrá un triple homenaje en Buenos Aires.

Como en Nueva York: Charly García tendrá su propia esquina, un mural y hasta una parada de subte

Por Redacción Espectáculos
Dua Lipa y Maná cantaron un clásico del rock latinoamericano Oye mi amor.

Dua Lipa hizo historia en México al cantar "Oye mi amor" junto a Fher de Maná

Por Redacción Espectáculos

El actor retoma el espíritu de Danny Zuko, el carismático protagonista de Grease (Vaselina), en un nuevo comercial de Navidad para Capital One, donde el clásico rebelde del cine se reinventa como una suerte de Santa Claus moderno. Con 71 años, Travolta combina humor, carisma y referencias directas al mítico musical estrenado en 1978.

John Travolta hace 47 años en "Grease".
John Travolta hace 47 años en

John Travolta hace 47 años en "Grease".

El anuncio con una canción de Grease

En el anuncio, el artista recorre un taller automotor repleto de guiños visuales mientras inspecciona un trineo futurista, pero con la base de un auto de los 70. Con una bolsa de regalos al hombro y tono cómplice, lanza frases cargadas de ironía y nostalgia, entre ellas una alusión directa a “Greased Lightnin’”, uno de los números musicales más recordados de la película.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/YofuiaEGB/status/1995876091052130774&partner=&hide_thread=false

“Este trineo podría ser escarcha-mático, espumillón-mático, 1.5 % de reembolso-mático”, expresó a sus ayudantes, un grupo de duendes, en referencia explícita al musical. Luego, Travolta comenzó a cantar la melodía, modificada para que vaya a tono con la publicidad, que conquistó a miles de jóvenes a finales de los 70. El spot culmina con el trineo elevándose por los aires, mientras Travolta cierra la escena con la clásica pregunta de la marca: “Ho, ho, ho… ¿qué hay en tu cartera?”.

John Travolta como Danny en el 47° aniversario de "Grease"

En 2024, Travolta ya había sorprendido al protagonizar un anuncio inspirado en Pulp Fiction, también para Capital One. Además, en junio volvió a encarnar a Danny Zuko durante un evento especial de sing-along de Grease en el Hollywood Bowl, casi cinco décadas después del estreno original.

Embed

El sing-a-long es un festival donde los fans cantan juntos, como en un karaoke, con algún actor de la película que recuerdan. En esa oportunidad, al cumplirse 47 años del estreno de Grease, reunieron a varios de ellos, y hasta el director, Randal Kleiser.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los Simpson llegan con una nueva temporada de la serie más longeva del mundo.

Cuándo se estrena la temporada 37 de "Los Simpson" en Disney+: por qué es clave para la historia de la serie

Por Redacción Espectáculos
La serie de Netflix que plantea el horror de una hipótesis sobre una catástrofe climática. 

Con una idea aterradora: la nueva miniserie de 4 capítulos que lidera en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Imagen ilustrativa.

Gala de los Personajes del Año: las figuras del streaming y la televisión que estarán presentes

Por Redacción Espectáculos
Dalma y Gianinna en el juicio tras la muerte de su padre.

Nueva fecha para el juicio de Diego Maradona: la reacción de Dalma y Gianinna

Por Redacción Espectáculos