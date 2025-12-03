3 de diciembre de 2025 - 20:44

"¡Buscate otro trabajo!": la insólita respuesta de Sofi Martínez que indignó a todo MasterChef Celebrity

La participante vivió un momento insólito durante la última gala del certamen. El momento se volvió viral en redes sociales.

Sofia Martínez
Sofia Martínez

Foto:

Por Redacción Espectáculos

La emisión del martes de MasterChef Celebrity dejó una secuencia inesperada que pasó del humor al desconcierto en pocos segundos, cuando Sofi Martínez respondió de manera errónea una pregunta considerada básica dentro del imaginario futbolero argentino. La escena se convirtió en el punto más comentado de la gala.

El insólito momento protagonizado por Sofi Martínez

El segmento de preguntas y respuestas de cultura argentina se desarrolló como parte del mini desafío que definía ventajas para la instancia siguiente. Fue allí cuando Wanda Nara le leyó a la periodista deportiva la pregunta sobre el histórico gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial 86. La expectativa general se transformó en risa cómplice por la aparente sencillez del interrogante, pero ese clima cambió por completo cuando la respuesta llegó sin titubeos.

Embed

Martínez afirmó “el gol del siglo”, generando un impacto inmediato entre participantes y jurado. La corrección fue tan rápida como enérgica, con Wanda Nara y el resto de los presentes exclamando “¡La mano de Dios!”, mientras Andy Chango, en tono irónico y elevado, lanzó “¡Buscate otro trabajo!”, frase que quedó resonando en todo el estudio.

La gala de MasterChef Celebrity

Miguel Ángel Rodríguez ganó el mini desafío y obtuvo el beneficio de elegir a su pareja para el reto principal, además de definir las duplas del resto. Así se conformaron los equipos: Sofi Martínez con Andy Chango, La Joaqui con Emilia Attias, Alex Pelao con Julia Calvo y el propio Rodríguez con Sofi “La Reini” Gonet. La consigna era replicar una torta de veinticinco capas con relleno de dulce de leche y cobertura de glasé real, una preparación que exigía precisión técnica, coordinación y manejo del tiempo.

A pesar de la tensión inicial y del comentario que marcó el clima del estudio, la dupla integrada por Martínez y Chango consiguió revertir la impresión del comienzo. Fueron ellos quienes lograron destacarse por encima del resto de los equipos, imponiéndose en la recreación del complejo postre y asegurando un cierre favorable para su participación en la gala.

