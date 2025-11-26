26 de noviembre de 2025 - 09:58

El inesperado romance entre dos participantes de MasterChef Celebrity: ella tiene 42 años y él, 26

Ella es una conocida modelo que se hizo famosa en los 2000; él es influencer y tiene millones de seguidores en redes sociales.

La protagonista sería Evangelina Anderson, de 42 años, quien tras un tiempo enfocada en sus hijos y en su trabajo volvió a quedar en el centro de los rumores sentimentales. El señalado como su posible nuevo interés es Ian Lucas, influencer de 26 años y compañero en el reality de Telefe. El acercamiento habría ido mucho más allá de la buena onda en el estudio de grabación.

La información comenzó a circular luego de que Luis Ventura revelara en el programa “A la tarde”, en América, que ambos estarían viéndose más allá del plano laboral y por fuera de las reuniones con sus compañeros. Anderson y Lucas habrían compartido salidas nocturnas, lo que despertó rápidamente la curiosidad de los seguidores del programa.

Ian es influencer, creador de contenido y youtuber, conocido principalmente por sus videos de humor y desafíos virales en redes sociales como YouTube, TikTok e Instagram. Es oriundo de Banfield, en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, actualmente tiene una comunidad de millones de seguidores.

Evangelina Anderson es modelo, se hizo conocida en los 2000 y participó de varios certámenes como “Bailando por un sueño”. Durante más de una década fue pareja del exfutbolista y actual director técnico Martín Demichelis, con quien tuvo tres hijos.

Los videos en redes que alimentaron el rumor de romance

En distintas plataformas, ambos compartieron videos y desafíos virales que no pasaron desapercibidos. Uno de los más comentados fue un clip en el que aparecen bailando juntos al aire libre.

“Con mi compa”, escribió él y etiquetó a la modelo. En cuestión de minutos, el video superó las 50 mil reproducciones y se llenó de comentarios que oscilaron entre la burla y las teorías románticas.

Por ahora, ninguno de los involucrados confirmó ni desmintió la relación.

