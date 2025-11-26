26 de noviembre de 2025 - 19:02

La banda mendocina Doze presentará su "Apopcalipsis" en el teatro Tajamar

La banda se acerca a su primer disco, y presentará material inédito y su primer single este jueves.

Captura de pantalla 2025-11-26 185738
Captura de pantalla 2025-11-26 185815
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Mendoza se prepara para una de las propuestas musicales más singulares. Este jueves 27 de noviembre, a las 21 en el Teatro Tajamar, la banda Doze desembarca con "Apopcalipsis", un espectáculo que busca llevar el concepto de show a un territorio más amplio: uno en el que la música, las visuales, la puesta escénica y la narrativa conviven como partes de un mismo lenguaje.

Las entradas están disponibles a través del Instagram oficial del grupo (@doze.2e), con una preventa de $7000 y un valor en taquilla de $10.000.

Cómo será el show

Después de una presentación importante en Foxy, la banda se adentra en una nueva dimensión estética. "Apopcalipsis" funciona como la continuidad natural de esa búsqueda, pero también como su expansión. No se trata solo de un concierto, sino de una experiencia total donde cada canción está acompañada por una propuesta visual que la amplifica y la sitúa en un relato mayor.

Captura de pantalla 2025-11-26 185815

El grupo presentará material inédito, reversiones y pistas del rumbo estético de su primer disco, actualmente en proceso. Entre esas novedades aparece "Desértico", el single inminente que funciona como una puerta de entrada a su nuevo universo sonoro.

Doze está integrado por Octavio Conte en guitarra y voz, Agustín Ugarte en bajo, Nicolás Torrent en guitarra, Cayetano Contreras en batería y Agustín López en sintetizadores y teclados. Para esta fecha especial se suma además Santiago Contreras en percusión, ampliando la textura rítmica del proyecto. El entramado visual, técnico y conceptual del espectáculo cuenta con el trabajo de Tomás Bosshardt, Tomás Andreani, Ilieana Torres, Almendra Ugalde, entre otrxs, consolidando un equipo que entiende la puesta en escena como parte fundamental de la obra.

