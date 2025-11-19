El artista italiano fue recibido por el presidente y su hermana en el despacho presidencial. Incluso posaron con la motosierra.

El presidente Milei recibió a Andre Bocelli en su despacho.

Milei condecoró a Andrea Bocelli en Casa Rosada y el tenor ofreció un show para el Gabinete.

Esta mañana el presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al tenor italiano Andrea Bocelli, quien fue distinguido con la Condecoración de la Orden de Mayo, una de las más altas distinciones que otorga la República Argentina.

Durante el encuentro, el artista ofreció un breve espectáculo musical en el Salón Blanco, ante la presencia de funcionarios del Gabinete nacional.

Embed El Presidente Javier Milei, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibió al legendario tenor italiano Andrea Bocelli en su despacho en Casa Rosada. pic.twitter.com/GYlcytVRFQ — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 19, 2025 Un homenaje en la Casa de Gobierno Bocelli llegó a la sede presidencial acompañado por su equipo artístico en el marco de su paso por Argentina, donde brindó dos conciertos. Milei encabezó la ceremonia y entregó al tenor la condecoración, cuyo significado fue explicado por la locutora oficial: "La Orden de Mayo simboliza el reconocimiento de la Argentina a quienes, por sus méritos, se hacen merecedores de una de las más altas distinciones que confiere el país".

Embed El Presidente Javier Milei condecora al tenor italiano Andrea Bocelli en el Salón Blanco de la Casa Rosada. pic.twitter.com/cU2BwTM3zU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 19, 2025 Tras recibir el reconocimiento, Bocelli agradeció: "Nunca me imaginé que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón. Espero volver pronto".

El mini recital de Bocelli en la Rosada Tras el acto protocolar, el artista se sentó al piano e inició un show íntimo para los presentes. El repertorio incluyó “Por una cabeza”, clásico tango de Carlos Gardel, interpretado al piano, “Bésame mucho”, el bolero de Consuelo Velázquez, que cantó acompañado por la orquesta y finalmente, escuchó la interpretación orquestal de “Donna non vidi mai”, popularizada por Luciano Pavarotti. El salón estalló en aplausos tras el cierre del mini concierto.