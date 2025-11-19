19 de noviembre de 2025 - 15:14

Milei condecoró a Andrea Bocelli en Casa Rosada y el tenor ofreció un show para el Gabinete

El artista italiano fue recibido por el presidente y su hermana en el despacho presidencial. Incluso posaron con la motosierra.

El presidente Milei recibió a Andre Bocelli en su despacho.&nbsp;&nbsp;

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Esta mañana el presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al tenor italiano Andrea Bocelli, quien fue distinguido con la Condecoración de la Orden de Mayo, una de las más altas distinciones que otorga la República Argentina.

Durante el encuentro, el artista ofreció un breve espectáculo musical en el Salón Blanco, ante la presencia de funcionarios del Gabinete nacional.

Un homenaje en la Casa de Gobierno

Bocelli llegó a la sede presidencial acompañado por su equipo artístico en el marco de su paso por Argentina, donde brindó dos conciertos. Milei encabezó la ceremonia y entregó al tenor la condecoración, cuyo significado fue explicado por la locutora oficial: "La Orden de Mayo simboliza el reconocimiento de la Argentina a quienes, por sus méritos, se hacen merecedores de una de las más altas distinciones que confiere el país".

Tras recibir el reconocimiento, Bocelli agradeció: "Nunca me imaginé que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón. Espero volver pronto".

El mini recital de Bocelli en la Rosada

Tras el acto protocolar, el artista se sentó al piano e inició un show íntimo para los presentes. El repertorio incluyó “Por una cabeza”, clásico tango de Carlos Gardel, interpretado al piano, “Bésame mucho”, el bolero de Consuelo Velázquez, que cantó acompañado por la orquesta y finalmente, escuchó la interpretación orquestal de “Donna non vidi mai”, popularizada por Luciano Pavarotti. El salón estalló en aplausos tras el cierre del mini concierto.

El tenor posó junto a Milei con la motosierra.

En primera fila estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros, Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). Además, estuvo el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El tenor se presentó el 17 de noviembre en el Teatro Colón y el 18 en el Hipódromo de San Isidro, donde ofreció un espectáculo masivo.

En esta última presentación invitó a la cantante rosarina Nicki Nicole para interpretar juntos una emotiva versión en español de “Vivo per lei”, que se volvió viral en redes sociales.

