Milei llamó a Kast por el balotaje en Chile: "La libertad de América avanza"

"Acabo de tener una muy buena conversación con el Presidente de Argentina @JMilei con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad , seguridad y progreso económico ", publicó en X ese martes el candidato de la ultraderecha, junto a una foto en un espacio al aire libre.

Si bien por ahora no hay encuentro en persona, Kast y Milei se mostraron juntos en varias ocasiones, como en la Conferencia de Acción Política Conservadora ( CPAC ) en junio de 2022.

El lunes, una vez conocidos los resultados de las elecciones trasandinas, el ministro de Economía, Luis Caputo , publicó en X: "A empujar con todo en el ballotage, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región!".

Felicitaciones @joseantoniokast por un gran resultado electoral.

A empujar con todo en el ballotage, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región!

La derecha regional, especialmente en Argentina con la figura de Milei, observa con gran entusiasmo la posibilidad de que Kast gane en diciembre en Chile y termine así con el ciclo de la izquierda en La Moneda, hoy con Gabriel Boric en el poder.

Kast busca el triunfo en la segunda vuelta manteniendo un equilibrio delicado: por un lado, se inspira en la derecha global "revitalizada" (Milei, Trump, Bukele, Meloni); por otro, se ancla en la tradición política chilena.

El posicionamiento, aunque estratégico para su identidad, lo expone a comparaciones incómodas con figuras más extremas y lo enfrenta a un electorado que prefiere opciones totalmente rupturistas.

La aritmética de la primera vuelta es la principal aliada para Kast: la derecha chilena en su conjunto, incluyendo a otros candidatos de la línea conservadora como Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, superó cómodamente el 50% de las preferencias, un dato que los analistas interpretan como una sólida base de partida para el balotaje.

El propio Kast afirmó, inmediatamente tras conocer los resultados, que su principal objetivo era "unificar el voto de oposición" a Boric.

Las propuestas de Kast y un historial pinochetista que despierta críticas

Para la campaña presidencial, el foco de Kast se centró quirúrgicamente en las tres principales preocupaciones de la ciudadanía, según la mayoría de las encuestas: seguridad pública, control migratorio y una economía debilitada por la incertidumbre.

Su promesa de mano dura incluye la controvertida idea de instalar rejas o zanjas en las fronteras con Bolivia y Perú para frenar la inmigración irregular, sumado al objetivo de generar "autodeportaciones" de extranjeros indocumentados.

En el plano económico, sus ideas son igualmente drásticas. Kast propone un ajuste fiscal de USD 6.000 millones en 18 meses bajo el lema de "recortar el gasto político".

Kast es el menor de diez hijos de un matrimonio de alemanes que emigraron a Chile después de la Segunda Guerra Mundial. El pasado de su padre, Michael Kast, ha sido objeto de intensas investigaciones periodísticas que lo han vinculado con el nazismo.

Aunque el candidato sostiene que su padre se alistó en el ejército alemán por obligación para evitar el fusilamiento, investigaciones de 2021, basadas en documentos del Archivo Federal en Alemania, indicaron que Michael Kast fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler a los 18 años, coincidiendo lugar y fecha de nacimiento con los del padre del candidato.

Aún más estrecha es la conexión familiar con la historia reciente de Chile. Su hermano mayor, Miguel Kast, fue una figura prominente del gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990), desempeñándose como ministro y presidente del Banco Central, un periodo marcado por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

José Antonio Kast negó avalar los abusos, pero sus declaraciones sobre el régimen militar han sido polémicas desde su primer intento presidencial. Llegó a afirmar que, si Pinochet estuviera vivo, habría votado por él.