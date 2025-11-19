Críticas en redes: video del incómodo momento de Milei al saludar a Andrea Bocelli en Casa Rosada

La Casa Rosada fue escenario este miércoles de un homenaje a la música, además de un momento que se volvió viral. Javier Milei recibió al tenor italiano Andrea Bocelli para otorgarle la Orden de Mayo , pero la ceremonia terminó generando comentarios en redes por un gesto del presidente que llamó la atención.

Durante el encuentro, Milei distinguió a Bocelli en el Salón Blanco, acompañado por miembros de su Gabinete. Fanático declarado de la ópera, el mandatario aprovechó la ocasión para conservar con el artista y entregarle la distinción al mérito.

La jornada también incluyó un pequeño repertorio musical. Bocelli primero se sentó al piano para interpretar el tango “Por una cabeza”, de Carlos Gardel, y después cantó “Bésame mucho”. Más tarde, presenció la interpretación de “Donna non vidi mai”, popularizada por Luciano Pavarotti.

El momento que quedó en el centro de la escena ocurrió durante la entrega del reconocimiento. Milei extendió la mano para saludar al tenor sin recordar que Bocelli, que perdió por completo la vista a los 12 años, no podía percibir ese gesto.

El momento generó tensión en el Salón Blanco y no tardó en viralizarse en redes. Luego, Milei tomó su mano y así lograron concretar el saludo frente a cámaras. Los usuarios compartieron el clip y cuestionaron el inoportuno gesto del presidente.

En primera fila, seguían el acto el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Betina. También la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería). También el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Por su parte, luego de recibir la condecoración, el cantante italiano expresó: “Vivo este momento como si fuera un sueño. Nací en la campaña Toscana, con un gran amor por la música”.

“Nunca me hubiera imaginado que un día iba a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos, de corazón, demostrándole el agradecimiento. Aprovecho para agradecer a todo el público que me recibió en la Argentina y espero volver pronto”, concluyó.