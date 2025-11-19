19 de noviembre de 2025 - 11:50

Encuesta: cuál es la reforma del Estado que la gente le pide de forma "urgente" a Javier Milei

DC Consultores realizó una encuesta sobre las medidas que el presidente Javier Milei anunció para la nueva etapa de Gobierno.

Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Una encuesta nacional realizada por DC Consultores mostró un amplio apoyo de la ciudadanía al paquete de reformas que anunció el presidente Javier Milei y reveló cuál es la más urgente.

El estudio de la consultora que preside Aníbal Urios se realizó en el período del 13 al 15 de noviembre, sobre un universo de 2.370 personas a lo largo de todo el país. La primera pregunta fue sobre la imagen de Milei: un 61,8% dijo "sentirse representado por su forma de gobernar", mientras que un 38,2% dijo que no.

Ante la consulta sobre el próximo año de gestión libertaria, el 52,69% avaló que el gobierno nacional debe aplicar “más motosierra (muchas reformas)". Mientras que el 47,31% optó por “menos motosierra (pocas reformas)”.

Particularmente, ante la consulta sobre el paquete de reformas del Estado, un 30,34% definió que “debe resolverse ya” la reforma tributaria. Es decir, se inclinó por la baja de impuestos. Mientras que un 29,21% votó por la reforma laboral, un 25,84% por seguridad y un 14,61% por educación, puntualmente.

Encuesta sobre reformas del Estado de Javier Milei. DC Consultores

Esta afirmación se completó en el orden que arrojó la consulta de “qué es lo primero que debe hacer el Congreso Nacional”. La reforma impositiva quedó primera, seguida por las respuestas, “trabajar” y “reforma laboral”. "Frenar a Milei", el slogan de campaña peronista, quedó cuarto.

Encuesta sobre reformas del Estado de Javier Milei. DC Consultores

La consultora también preguntó qué apoyo “es necesario para hacer reformas” y un 65,52% se expresó por “los que quieren un cambio (sean del partido que sean)”.

Consultas sobre el peronismo

DC Consultores también preguntó en su estudio quién fue el responsable de la derrota peronista en las pasadas elecciones y un 80,23% se inclinó por Cristina Kirchner, mientras que menos del 20% optó por Axel Kicillof.

Además, el estudio postuló qué comportamiento tendrá el peronismo en el año 2026 y un 69,77% sostuvo que será una oposición “destructiva”.

