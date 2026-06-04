Milei, Cristina, Bullrich y Kicillof: quién tiene mejor imagen según la última encuesta

Una encuesta nacional de Reale Dalla Torre Consultores, la firma que dirige la analista política Martha Reale , muestra al presidente Javier Milei como el dirigente con mayores niveles de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2027, mientras que el gobernador bonaerense Axel Kicillof se consolida como el principal referente opositor en los escenarios evaluados.

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Según el relevamiento realizado entre el 25 y el 31 de mayo sobre 1.665 casos en todo el país, Milei alcanza una intención de voto del 28,8% , ubicándose en el primer lugar. Detrás aparece Kicillof con el 16,6%, seguido por un eventual candidato de un espacio "nuevo y diferente" con el 12,5% .

Más atrás se ubican Myriam Bregman del Frente de Izquierda con el 6,6%, el exministro de Economía, Sergio Massa con el 5,6% y la actual vicepresidente Victoria Villarruel con el 4,8%.

Los datos muestran que, pese al desgaste registrado durante los últimos meses, Milei continúa siendo la principal referencia del electorado no peronista. La encuesta señala que el Presidente retrocedió respecto de abril, cuando alcanzaba el 31,8% de intención de voto , aunque todavía se mantiene por encima de los registros obtenidos en marzo.

Además, encabeza el ranking de imagen positiva entre los dirigentes nacionales evaluados, con un 38,2%, seguido por el exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que registra un 35,8%, y la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con el 34,5%.

Sin embargo, el estudio también advierte que todos los principales referentes políticos presentan balances negativos entre imagen positiva e imagen negativa. En el caso de Milei, la valoración negativa alcanza el 53,7%.

Probable balotaje - Martha Reale

Kicillof emerge como el principal adversario

Entre las figuras opositoras, Kicillof aparece como el dirigente con mayor capacidad competitiva. En un escenario de balotaje entre el Presidente y el mandatario bonaerense, Milei obtendría el 36% de los votos frente al 34,8% del dirigente peronista, una diferencia estrecha dentro del margen de disputa electoral.

La encuesta también refleja que el peronismo continúa fragmentado entre distintas referencias políticas, aunque la suma de sus distintas expresiones se acerca a los niveles de apoyo que conserva actualmente el oficialismo.

La economía condiciona al Gobierno

El relevamiento indica que la principal preocupación de los argentinos continúa siendo la situación económica. El 55,1% de los consultados afirma que no le alcanza el dinero, mientras que el empleo (40,8%), el aumento de las tarifas de servicios públicos (40,4%) y la inseguridad (39,1%) completan el listado de los principales problemas.

Cuando se consulta sobre las dificultades que enfrenta el Gobierno nacional, la recesión económica y la caída del consumo encabezan las respuestas con el 46,6%, mientras que la pérdida de empleos suma otro 14,6%. De esta manera, las cuestiones económicas concentran más de seis de cada diez menciones.

Preocupación social - Martha Reale

Un clima social marcado por el pesimismo

La encuesta también registra un deterioro en las expectativas sobre el futuro. El 55,8% considera que la situación económica del país será peor dentro de un año, mientras que apenas el 32,5% se muestra optimista.

A su vez, el 64,4% califica su situación económica personal como difícil o mala. En ese contexto, el 56,4% sostiene que Argentina avanza en una dirección incorrecta, frente a un 30,3% que considera que el rumbo del país es el adecuado.

Pese a ese escenario de malestar económico y expectativas negativas, los datos muestran que Milei continúa liderando las preferencias electorales y mantiene una ventaja sobre los principales dirigentes de la oposición en la carrera hacia 2027.

El informe