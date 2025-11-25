¿Miranda! se separa?: la noticia que se filtró tras el show en Ferro que alertó a los fanáticos

La noche del domingo dejó a más de un fanático con una mezcla de euforia y desconcierto tras el show explosivo de Miranda! ante más de 35 mil personas en el Estadio Ferro. En medio de la presentación, se filtró una información que alertó a los fanáticos y sembró rumores de separación .

La banda, que prepara una segunda fecha para el 20 de diciembre , enfrentó una ola de especulaciones que tomó fuerza a partir de los dichos de Ángel de Brito . El conductor de Bondi aseguró sentirse “muy decepcionado” con lo que ocurrió durante el concierto y sorprendió a todos al afirmar que el dúo se separaría “hasta nuevo aviso” .

En su programa de streaming, destacó que Miranda! es, para él, “la mejor banda pop de la Argentina desde los Virus”, pero añadió un dato que alarmó al público: “ Ustedes saben que les queda un show más a Miranda! ”.

Según relató, mientras el grupo anunciaba la venta de entradas para la próxima presentación, se filtró un flyer que indicaba que sería la despedida del dúo por un tiempo prolongado .

“Pero ayer se filtró que se despedían, que el año que viene no van a tocar. En principio, anunciaron la vuelta para el 2027 ”, expresó De Brito, quien mostró la imagen que habría circulado de forma interna antes de hacerse pública por error.

El propio conductor explicó en su streaming que estuvo entre el público el domingo y que una de las pantallas del estadio proyectó un mensaje que llamó la atención de muchos: “último show hasta 2027”. De acuerdo con su versión, la producción retiró rápidamente el anuncio cuando advirtió que se había difundido antes de tiempo.

“Después, cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘no, saquen esto, no sé qué’ porque medio que se les filtró, porque el año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario”, detalló.

Los motivos de la supuesta separación del dúo

La posible separación desató aún más interés cuando De Brito habló de los motivos que podrían estar detrás de la decisión. Si bien mencionó la posibilidad de que Ale Sergi y Juliana Gattas busquen enfocarse en proyectos solistas, también deslizó tensiones internas.

“La otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía”, afirmó.

De Brito sumó un comentario sobre el clima que percibió en el escenario: “Juliana estaba como de muy mal humor. Evidentemente fallaba algo que le molestaba. Como les pasa a tantos cantantes, como le pasó a Fabiana Cantilo o a Luis Miguel sobre el escenario, que manifiestan el enojo con el sonidista”, recordó.

Su conclusión tampoco dejó mucho margen para interpretaciones. “Los Miranda no hablaron en toda la noche con el público. ‘Buenas noches. Qué lindo que es estar en Buenos Aires’. La verdad, una decepción”.