"Desembarque de mi avión ahorita": escándalo con el Puma Rodríguez en un avión

El viaje de José Luis “El Puma” Rodríguez hacia Miami tomó un giro inesperado cuando el cantante debió bajarse del avión que iba a trasladarlo desde Ecuador hacia Estados Unidos . Un episodio escandaloso protagonizado por el artista ocurrió en un vuelo de American Airlines y quedó registrado por los propios pasajeros.

El artista desató un escándalo que rápidamente circuló en redes sociales y abrió un debate sobre lo que sucedió dentro de la cabina antes del despegue. Según la información que trascendió, el artista se encontraba a bordo del vuelo que lo llevaba de regreso a su residencia cuando surgió un fuerte cruce con parte de la tripulación .

En los videos difundidos se observa al músico con su teléfono en la mano, grabando y tratando de explicar lo que le ocurría mientras se dirigía a los demás pasajeros. En medio de ese intento, su relato quedó abruptamente interrumpido por la autoridad máxima del avión .

“ No me siento bien y de parte de la tripulación no deberían estar acá . Deberían enseguida, no, no, no…”, alcanzó a decir el cantante antes de que el capitán tomara la palabra.

La respuesta fue directa y contundente. “ Desembarque de mi avión ahorita. No puede hacer esto. Usted estaba muy, muy ‘gentil’ como nuestros tripulantes aquí”, expresó el piloto, que dejó en claro que no permitiría que la situación continuara bajo ese tono.

Tras escuchar las indicaciones, Rodríguez tomó su carry on y abandonó el avión. Los testigos señalaron que la decisión del capitán se vinculó a un supuesto episodio de maltrato hacia un miembro de la tripulación, algo que incomodó al resto del personal y motivó su expulsión antes del despegue.

El Puma Rodríguez tuvo que bajar del avión

En declaraciones posteriores, “El Puma” ofreció su versión de los hechos. Reconoció que mantuvo “un encontronazo” con una persona de la tripulación, aunque aseguró que el conflicto se originó porque no lo trataron “bien”.

Según su explicación, intentó disculparse en varias oportunidades con quien se sintió afectado, pero manifestó que no obtuvo una respuesta favorable. Aun así, la situación ya estaba fuera de su control. Para el capitán, el episodio representaba un motivo suficiente para pedirle que dejara su asiento y descendiera.

El incidente terminó con el músico fuera del vuelo y con una seguidilla de reacciones en redes sociales, donde los videos se multiplicaron y los usuarios debatieron sobre la actitud del cantante, la decisión del piloto y la tensión dentro de la aeronave.