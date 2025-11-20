Rompió en llanto y Wanda Nara lo registró: la emoción de Maxi López en MasterChef Celebrity

Maxi López ha sido una de las más granes revelaciones en la nueva edición de Masterchef Celebrity. En este contexto, sus fanáticos fueron soprendidos con un adelanto de la próxima gala del certamen, el cuálfue compartido por Wanda Nara a través de sus redes sociales .

Maxi, que hace años reside en Europa junto a su pareja Daniela Christiansson , su hija Elle y un nuevo hijo en camino, enfrenta una distancia que atraviesa su vida cotidiana y que emerge con fuerza cuando la dinámica del programa lo coloca frente a sus sentimientos. La presencia de los pequeños de las figuras, entre ellos los de la conductora y los del exdelantero, intensifica ese vínculo afectivo que la producción suele explotar en entregas temáticas donde la familia se vuelve motor del programa.

El intercambio entre Maxi y Wanda sostuvo el eje dramático de la secuencia. La conductora preguntó: “ ¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos? ”. López responde con franqueza: “ Que te la pasas extrañándolos ”. La emoción lo desborda y las lágrimas avanzan mientras intenta recomponerse. Wanda se acerca para abrazarlo y ese gesto sintetiza un lazo parental que persiste más allá de cualquier conflicto previo.

La publicación del fragmento en redes desencadena una reacción inmediata entre los seguidores, que celebran ese momento íntimo. “ Qué lindo el gesto entre ambo s”, “Te amamos, Maxi”, “ Me encantó ese abrazo entre papás ”, “Wanda y Maxi me emocionan. Ellos son los verdaderos protagonistas del programa”, “ Nunca me van a hacer odiarte, Maxi ”, “Maxi es un tipazo”, expresan usuarios que encuentran en esa escena un equilibrio entre humanidad y televisión en vivo.

La emoción del resto de los participantes

La gala también convoca a otros participantes que comparten la cocina junto a sus hijos, como Evangelina Anderson, Emilia Attias y Valentina Cervantes. El desafío se vuelve colectivo y combina técnica, sabor y un marco afectivo que suele transformar la dinámica del certamen. En paralelo, el programa ya venía mostrando la complicidad entre Maxi y Wanda en momentos espontáneos.

Masterchef Celebrity 2025

Uno de ellos ocurrió cuando Ian, influencer y compañero de mesada, participó en un intercambio humorístico que terminó con guiños familiares. Wanda preguntó: “¿Están trabajando juntos?”. Ian respondió: “Sí, me estoy guiando ahí”, mientras Maxi agregó: “Nos vamos ayudando”. Luego, ante la consulta de quién copiaba a quién, López bromeó: “Hay que controlar el alga”. El juego escaló cuando Ian lo llamó “pa”, lo que dio pie a que Wanda replicara con ironía que parecía estar “manejando” al exfutbolista. El sketch derivó en una pregunta inesperada del influencer: “¿Vos serías mi mamá?”, a lo que la conductora contestó: “Y sí”. El cierre se completó con Ian saludando “Hola, ma” y Maxi sumando una línea final que coronó la escena: “Ay, mamá. Tiene plata esta mamá. Es una buena mamá”.