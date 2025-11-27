Escandaloso: filtraron fotos de Evangelina Anderson junto a un integrante de Masterchef Celebrity

La revelación fue dada por Luis Ventura. La modelo se encuentra negociando la distribución de sus bienes con Martín Demichelis.

En los últimos días trascendió que Evangelina Anderson sostuvo negociaciones con Martín Demichelis por la distribución de la fortuna familiar tras el divorcio, y surgió además que inició un vínculo cercano con Ian Lucas, participante de MasterChef Celebrity. La información la reveló Luis Ventura, quien explicó cómo avanzó el intercambio entre los involucrados.

Evangelina Anderson Evangelina Anderson dejó atrás a Martín Demichelis. Web La secuencia ocurrió mientras se desarrollaban las jornadas de rodaje del ciclo y se confirmó a partir de publicaciones compartidas en sus cuentas de Instagram, donde se detectaron coincidencias claras en horarios y ubicaciones. Todo sucedió en la terraza del edificio donde vive Lucas, según el material que se difundió en A la Tarde.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ian Lucas (@ianlucas) La filtración de Luis Ventura Ventura difundió una imagen tomada en el estudio de MasterChef que mostraba a Anderson y Lucas en un pasillo, registro que coincidió con su presencia conjunta en el balcón durante la gala de eliminación. La atención se concentró en las coincidencias posteriores que Cora Debarbieri identificó al analizar las publicaciones de ambos. Desde el programa exhibieron fotos tomadas en la terraza del edificio de Lucas que revelaron similitudes entre las capturas de uno y otro, lo que fortaleció la sospecha del acercamiento.

Los detalles del encuentro entre Evangelina Anderson e Ian Lucas Debarbieri señaló: “Acá tenés una imagen muy similar, te diría casi igual, donde se lo ve ahí a Lucas, sí, mostrando un poco lo que es la vista y el día de sol. Pero claro, la baranda es exactamente igual a la fotografía que sube Evangelina”. Luego añadió: “Acá hay confianza, realmente hay confianza para que ella suba esas fotografías mostrando las similitudes, porque saben que, de alguna manera, uno chequea constantemente las redes sociales, y ese es el mismo lugar donde aparece Ian”.