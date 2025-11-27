27 de noviembre de 2025 - 22:15

Escandaloso: filtraron fotos de Evangelina Anderson junto a un integrante de Masterchef Celebrity

La revelación fue dada por Luis Ventura. La modelo se encuentra negociando la distribución de sus bienes con Martín Demichelis.

Evangelina Anderson
Por Redacción Espectáculos

En los últimos días trascendió que Evangelina Anderson sostuvo negociaciones con Martín Demichelis por la distribución de la fortuna familiar tras el divorcio, y surgió además que inició un vínculo cercano con Ian Lucas, participante de MasterChef Celebrity. La información la reveló Luis Ventura, quien explicó cómo avanzó el intercambio entre los involucrados.

La secuencia ocurrió mientras se desarrollaban las jornadas de rodaje del ciclo y se confirmó a partir de publicaciones compartidas en sus cuentas de Instagram, donde se detectaron coincidencias claras en horarios y ubicaciones. Todo sucedió en la terraza del edificio donde vive Lucas, según el material que se difundió en A la Tarde.

La filtración de Luis Ventura

Ventura difundió una imagen tomada en el estudio de MasterChef que mostraba a Anderson y Lucas en un pasillo, registro que coincidió con su presencia conjunta en el balcón durante la gala de eliminación. La atención se concentró en las coincidencias posteriores que Cora Debarbieri identificó al analizar las publicaciones de ambos. Desde el programa exhibieron fotos tomadas en la terraza del edificio de Lucas que revelaron similitudes entre las capturas de uno y otro, lo que fortaleció la sospecha del acercamiento.

Los detalles del encuentro entre Evangelina Anderson e Ian Lucas

Debarbieri señaló: “Acá tenés una imagen muy similar, te diría casi igual, donde se lo ve ahí a Lucas, sí, mostrando un poco lo que es la vista y el día de sol. Pero claro, la baranda es exactamente igual a la fotografía que sube Evangelina”. Luego añadió: “Acá hay confianza, realmente hay confianza para que ella suba esas fotografías mostrando las similitudes, porque saben que, de alguna manera, uno chequea constantemente las redes sociales, y ese es el mismo lugar donde aparece Ian”.

Evangelina Anderson
Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años. La modelo se encuentra dividiendo su fortuna con el ex futbolista.

También puntualizó: “El sillón con los almohadones, la pose, es todo igual, hasta la pose que utilizan. Acá tenés una foto de un amanecer y ahí tenés una de un anochecer”. Luis Bremer comentó: “Están de día y de noche”, y sumó: “Graban hasta 11 horas por día. Once horas dentro del estudio y después tienen ganas de seguir estando juntos”. Karina Mazzocco cerró con: “Ah, están a full, entonces. Están en la época más linda del romance, cuando arranca, cuando querés amanecer, atardecer…”.

