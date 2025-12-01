Yanina Latorre entra a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

La producción del reality definió rápidamente el reemplazo. Según contó López, aceptó la propuesta apenas le informaron el nombre elegido, mientras que Latorre aseguró que tomó el desafío de inmediato: “Prometí cuidarle el lugar”. Aunque dijo saber cocinar, admitió miedo por la presión del formato, especialmente por los tiempos y las presentaciones.
Su llegada también genera expectativa por su vínculo con Wanda Nara, conductora del programa. Latorre reconoció que la relación es distante y recordó que la empresaria la tiene bloqueada en redes, aunque López confirmó que su exesposa aprobó el reemplazo.
Antes de la confirmación circularon versiones que ubicaban a L-Gante como posible sustituto, impulsadas por Paula Varela en Intrusos, pero finalmente Telefe optó por Latorre. No es la primera vez que el ciclo recurre a reemplazos: López ya había sido cubierto anteriormente por Marley.
La participación de Latorre será breve y su desempeño se seguirá de cerca, en un contexto donde la dinámica con los participantes y con la propia conductora podría sumar condimentos al programa. López retomará su lugar en los primeros días de enero.