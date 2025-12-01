Yanina Latorre entra a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

La panelista de TV ocupará por un mes el lugar de Maxi López, que viajará a Suiza para acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo. La producción confirmó la decisión en vivo.

Yanina Latorre se sumará a MasterChef Celebrity (Telefe) como reemplazo temporal de Maxi López, quien viajará a Suiza para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, en el nacimiento de su hijo Lando. La confirmación se dio en Sálvese Quien Pueda (América TV), donde ambos explicaron que López estará fuera entre el 5 de diciembre y el 5 de enero.

La producción del reality definió rápidamente el reemplazo. Según contó López, aceptó la propuesta apenas le informaron el nombre elegido, mientras que Latorre aseguró que tomó el desafío de inmediato: “Prometí cuidarle el lugar”. Aunque dijo saber cocinar, admitió miedo por la presión del formato, especialmente por los tiempos y las presentaciones.

Embed YANINA VA A REEMPLAZAR A MAXI LÓPEZ EN MASTERCHEF



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/0bp1Wltk69 — América TV (@AmericaTV) December 1, 2025 Su llegada también genera expectativa por su vínculo con Wanda Nara, conductora del programa. Latorre reconoció que la relación es distante y recordó que la empresaria la tiene bloqueada en redes, aunque López confirmó que su exesposa aprobó el reemplazo.

Embed Maxi Lopez confirmó que existe un conflicto entre Wanda y la Joqui: "tuve que mediar"#SQP #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/gYlJKthLsx — emi (@eeemiliano) December 1, 2025 Antes de la confirmación circularon versiones que ubicaban a L-Gante como posible sustituto, impulsadas por Paula Varela en Intrusos, pero finalmente Telefe optó por Latorre. No es la primera vez que el ciclo recurre a reemplazos: López ya había sido cubierto anteriormente por Marley.