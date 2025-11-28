"Debería ser la última": Alberto Samid apuntó sin piedad contra la China Suárez para defender a Juli Poggio

La China Suárez cruzó a Juli Poggio en twitter por una supuesta agresión y la polémica sumó en las últimas horas una voz inesperada: la de Alberto Samid . El empresario, activo en redes y dispuesto a opinar sobre la actualidad mediática, se involucró y tomó partido de manera directa por la ex Gran Hermano .

El cruce entre la China Suárez y Julieta Poggio que reactivó una enorme tensión en el streaming

Las declaraciones de Samid apuntaron sin rodeos contra la actriz, a quien cuestionó por la dureza de su respuesta hacia Poggio. El posteo del exdiputado no pasó desapercibido y generó repercusiones.

El conflicto había comenzado en la cuenta de RUMIS, el ciclo que comparte Poggio, cuando la influencer lanzó un comentario que ponía en duda la presencia de la China en su nueva serie. La actriz reaccionó de inmediato y eligió una réplica cargada de ironía.

Algunos interpretaron que Julieta desconocía que la China sea la protagonista de la serie de la que hablaban y otros, entre ellos la propia Eugenia Suárez, lo tomaron como un " ninguneo " a la carrera de la actriz.

“ Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli” , escribió al inicio. Acto seguido, dio un paso más y llevó la discusión a un terreno personal: “Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje ”.

Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. Gracias @lizardoponce, me… — China Suarez (@chinasuarez) November 27, 2025

El duro posteo de Samid contra la China Suárez

El mensaje generó una fuerte repercusión, tanto por el tono como por el recuerdo que Suárez decidió traer al presente. En ese clima, Samid decidió intervenir y se mostró crítico con la actriz. Desde su cuenta de X, expresó que el comentario de Suárez había sido innecesario y que, lejos de aclarar la situación, la tensó aún más.

“María Eugenia: hasta yo entendí que la chica preguntó si actuás en esta serie", escribió el empresario. "No hacía falta rebajar así a una mujer. Igual no es la primera vez que lo hacés. Pero debería ser la última”, agregó.

Samid contra la China Suárez

Mientras Poggio no profundizó en nuevas respuestas y aprovechó el impacto para promocionar el emprendimiento que encara junto a su familia, la intervención de Samid abrió un nuevo capítulo y sumó un condimento inesperado a una pelea que nació en un comentario aparentemente inocente, pero que escaló con rapidez.