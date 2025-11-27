27 de noviembre de 2025 - 21:35

El cruce entre la China Suárez y Julieta Poggio que reactivó una enorme tensión en el streaming

La ex Gran Hermano volvió a generar un enorme revuelo en el mundo del espectáculo. La actriz no se quedó callada.

Juli Poggio hundió a la China Suárez mientras jugaba con sus compañeros.

Por Redacción Espectáculos

Un nuevo enfrentamiento agita el mundo del espectáculo. El conflicto que enfrentó a la China Suárez con Julieta Poggio surgió a partir de un comentario que la ex Gran Hermano realizó en un programa de streaming y que la actriz interpretó como una descalificación hacia su trayectoria.

China Suárez

La actriz reaccionó desde sus redes ante una consulta formulada por Poggio en Rumis, el ciclo donde comparte pantalla con Lizardo Ponce y Lola Latorre.

Los comentarios de la China Suárez

Embed

El intercambio se desarrolló durante una charla distendida sobre series, cuando la joven preguntó “¿Quién actúa? ¿La China Suárez?” mientras hablaban de La Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, disponible en la plataforma donde se emite el programa. El origen de la molestia se remonta a un episodio anterior ocurrido en agosto, dentro del mismo espacio, cuando la participante del ciclo respondió “China Suárez” en un juego de Pasapalabra ante la consigna “mujer que se fija en las parejas de otras personas”.

julieta-poggio_11zon.jpg

La acumulación de esos antecedentes aportó contexto al enojo de la actriz, que respondió desde su cuenta de X con una ironía directa hacia Poggio. Recordó haberla visto en los pasillos de Polka cuando ella trabajaba en ficción y la entonces niña acompañaba a su hermana, mientras su madre intentaba que algún productor reparara en ellas.

La repercusión entre sus compañeros

A partir de la respuesta de la actriz, las voces dentro del mismo círculo de Rumis sumaron sus posiciones. La Tía Sebi defendió a Poggio, sostuvo que Suárez veía ataques inexistentes y afirmó que la joven solo había repreguntado si la protagonista del proyecto era ella.

La China Suárez con Pergolini
La China Suárez con Pergolini

La China Suárez con Pergolini

Ese planteo incorporó la idea de que la actriz construye enemistades con otras mujeres de manera recurrente. A su vez, Ponce intervino con la intención de reducir el impacto del intercambio y explicó que el diálogo original trataba sobre la serie, el trabajo actoral y no sobre conflictos mediáticos. El conductor remarcó que la consulta de Poggio no cuestionaba la profesión de Suárez y adjudicó el malentendido a la velocidad con la que se interpretan los fragmentos en las redes.

