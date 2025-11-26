26 de noviembre de 2025 - 21:15

Tenso cruce entre China Suárez y una panelista: "Vos, Pochi, una vez..."

La actriz, conectada desde Turquía, cuestionó a la panelista por un mensaje que habría publicado durante el Wandagate. Pochi negó la acusación, pero el cruce quedó expuesto en plena transmisión.

Tenso cruce entre la China Suárez y una panelista en vivo durante entrevista.

Tenso cruce entre la China Suárez y una panelista en vivo durante entrevista.

La China Suárez mantuvo un tenso cruce con la panelista Pochi, conocida por su cuenta de Instagram Gossipeame. Todo ocurrió durante la entrevista que brindó este miércoles por la mañana en Puro Show (El Trece).

La actriz, que habló en vivo desde Turquía, aprovechó una reflexión sobre el trato que recibe en los medios para recordarle a la periodista un comentario que ella habría realizado en 2021, tras el estallido del Wandagate. La artista hizo referencia a un mensaje que, sostiene, Pochi publicó y luego borró.

“Vos, Pochi, una vez subiste una historia que decía ‘a la China hay que cagar** a palos’, y rápido la borraste”, afirmó Suárez durante la transmisión. La panelista intentó responder de inmediato: “¿Yo? No. Puedo ser crítica con vos, pero jamás me ensaño”.

La actriz continuó con su planteo y explicó que, aunque no odia a la prensa, sí le preocupa cuando se cruzan ciertos límites. También recordó que la difusión de datos de su domicilio derivó, a la semana, en un intento de “robo comando” en el country donde vivía en ese momento.

Pochi, cuyo nombre real es Marcia, defendió su postura manifestando: “Yo creo que cuando una expone su vida, abrís la puerta a que los demás opinen”. Suárez mantuvo una actitud distante frente a los argumentos de la panelista y cerró el intercambio con una frase tajante: “Yo trabajo desde los diez años, ya sé todo lo que me decís. Me refiero a cuando se meten en mi vida personal”.

Según trascendió, la actriz hacía referencia a un comentario previo de la panelista en Puro Show, donde se deslizó que la actitud de Suárez hacia la prensa era “para agarrarla a trompadas”.

