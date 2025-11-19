Juariu dio una revelación sobre el inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

Juariu publicó en sus redes una revelación sobre los “likes” de Mauro Icardi a la China Suárez , quiénes quedaron expuestos en la reconstrucción del vínculo digital previo al Wandagate , cómo surgió la evidencia a partir de un archivo de Intrusos.

La reconstrucción sitúa a Juariu en el centro tras publicar una historia con fondo violeta anunciando que había encontrado algo que, en sus palabras, ameritaba ser mostrado sin rodeos. Luego difundió un video con un informe de Intrusos de 2019 donde aparecía un posteo de la China Suárez con un “me gusta” de Mauro Icardi, datado con precisión por la propia influencer.

El registro, que antecedía por casi dos años al Wandagate , sirvió como punto de partida para una secuencia de posteos con los que hilvanó el hallazgo y lo contextualizó con ironía. De inmediato, los seguidores comenzaron a especular sobre las fechas y la relación entre el futbolista y Wanda Nara en aquel momento, una discusión que se amplificó mientras Juariu agregaba más capturas.

En ese tramo surgió una placa en la que escribió que, ante cada crisis, Icardi volvía a likear a la actriz , acompañado de una pregunta que encendió el debate: si Wanda lo habría visto en ese entonces. La conversación digital creció cuando una seguidora vinculó la fecha del informe con el “aniversario” que la propia China había mencionado recientemente, comentario que Juariu replicó aclarando que el material correspondía a 2019 .

China Suárez y Mauro Icardi

El archivo original y las declaraciones de la China Suárez

El archivo, emitido originalmente en Intrusos, mostraba a la panelista de ese momento señalando que tanto Mauro Icardi como Daniel Osvaldo solían reaccionar con frecuencia a publicaciones de la actriz, un dato que ya generaba suspicacias en el panel. Entre los comentarios de ese día, Marcela Tauro mencionó que había leído en un portal que algo podía estar sucediendo, mientras Adrián Pallares deslizó que, cuando Wanda se enterara, la situación podría complicarse.

El cierre del episodio quedó reforzado por las declaraciones recientes de la China Suárez en Eltrece, donde recordó que su vínculo con el futbolista comenzó con un mensaje inesperado. Explicó que sintió que se enamoraron en París y describió el momento exacto en que él se comunicó por primera vez: “Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada: ‘Esa boquita...’. Él tiene algo con la boca”. También rememoró el primer encuentro presencial en un hotel, donde llegó antes y esperó con evidente nerviosismo, marcando la diferencia entre los diálogos virtuales y la tensión del cara a cara.