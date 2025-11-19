19 de noviembre de 2025 - 22:22

Juariu dio una revelación sobre el inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La periodista comentó los comienzos entre Icardi y la China Suárez, la cuál habría empezado en 2019.

Mauro Icardi y la China Suárez
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez logró altos puntos de rating.

La entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y Mauro Icardi logró puntos históricos de rating

Por Agustín Zamora
la version de la china suarez sobre la separacion de wanda nara y mauro icardi

La versión de la China Suárez sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Por Redacción Espectáculos

Las interacciones fueron fechadas el 25 de noviembre de 2019 y dónde apareció el material que reactivó la discusión pública al difundirse en sus historias de Instagram.

Juariu y sus detalles de los famosos en las redes.
Juariu y sus detalles de los famosos en las redes.
Juariu y sus detalles de los famosos en las redes.

La revelación de Juariu

La reconstrucción sitúa a Juariu en el centro tras publicar una historia con fondo violeta anunciando que había encontrado algo que, en sus palabras, ameritaba ser mostrado sin rodeos. Luego difundió un video con un informe de Intrusos de 2019 donde aparecía un posteo de la China Suárez con un “me gusta” de Mauro Icardi, datado con precisión por la propia influencer.

Mauro Icardi y la China Suárez (2)

El registro, que antecedía por casi dos años al Wandagate, sirvió como punto de partida para una secuencia de posteos con los que hilvanó el hallazgo y lo contextualizó con ironía. De inmediato, los seguidores comenzaron a especular sobre las fechas y la relación entre el futbolista y Wanda Nara en aquel momento, una discusión que se amplificó mientras Juariu agregaba más capturas.

En ese tramo surgió una placa en la que escribió que, ante cada crisis, Icardi volvía a likear a la actriz, acompañado de una pregunta que encendió el debate: si Wanda lo habría visto en ese entonces. La conversación digital creció cuando una seguidora vinculó la fecha del informe con el “aniversario” que la propia China había mencionado recientemente, comentario que Juariu replicó aclarando que el material correspondía a 2019.

China Suárez y Mauro Icardi

El archivo original y las declaraciones de la China Suárez

El archivo, emitido originalmente en Intrusos, mostraba a la panelista de ese momento señalando que tanto Mauro Icardi como Daniel Osvaldo solían reaccionar con frecuencia a publicaciones de la actriz, un dato que ya generaba suspicacias en el panel. Entre los comentarios de ese día, Marcela Tauro mencionó que había leído en un portal que algo podía estar sucediendo, mientras Adrián Pallares deslizó que, cuando Wanda se enterara, la situación podría complicarse.

El cierre del episodio quedó reforzado por las declaraciones recientes de la China Suárez en Eltrece, donde recordó que su vínculo con el futbolista comenzó con un mensaje inesperado. Explicó que sintió que se enamoraron en París y describió el momento exacto en que él se comunicó por primera vez: “Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada: ‘Esa boquita...’. Él tiene algo con la boca”. También rememoró el primer encuentro presencial en un hotel, donde llegó antes y esperó con evidente nerviosismo, marcando la diferencia entre los diálogos virtuales y la tensión del cara a cara.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el dia de aniversario de la china suarez y mauro icardi ¿venganza contra benjamin vicuna?

El día de aniversario de la China Suárez y Mauro Icardi ¿venganza contra Benjamín Vicuña?

Por Redacción Espectáculos
Telefe planea darle a otra conductora el trabajo de Wanda Nara.

Wanda Nara respondió ante la demanda millonaria de su ex secretaria: "La eché"

Por Redacción Espectáculos
Marcelo Tinelli podría ser concursante de Gran Hermano.

Ruptura total en la familia: Marcelo Tinelli habló sobre la fuerte denuncia de su hija

Por Redacción Espectáculos
Nati Jota a desobedeció a sus médicos porque no aguantó la presión social.

Nati Jota confesó que se dejó presionar por sus seguidores y desobedeció una indicación médica: "No aguanté"

Por Redacción Espectáculos