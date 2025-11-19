Nati Jota confesó que se dejó presionar por sus seguidores y desobedeció una indicación médica: "No aguanté"

La influencer admitió que puso en riesgo su operación de la vista por la presión de los comentarios en redes.

Nati Jota a desobedeció a sus médicos porque no aguantó "la presión social".

Nati Jota reveló con angustia que desobedeció una indicación médica clave tras haberse operado de miopía y astigmatismo. La conductora de Sería increíble (Olga) contó que decidió delinearse los ojos, aun cuando su oculista le había indicado que no podía hacerlo durante el proceso de recuperación.

En un video dirigido a sus seguidores, la influencer reconoció: “No debí haber hecho eso, me delineé. Todavía mi oculista no me había permitido, pero no aguanté la presión social y sus críticas y sus comentarios pasivo-agresivos, diciendo ‘Nati, te rebanco, te requiero mal, te aconsejo que te delinees, te va a quedar mejor, te hace los ojos muy chiquitos’“.

Embed “Me delineé porque no aguanté la presión social, las críticas, ni sus comentarios pasivo-agresivos” dice Nati Jota pic.twitter.com/hDijAZPsHS — SQP (@SQP_oficial) November 18, 2025 “No me delineaba porque no podía y hoy tampoco puedo y sin embargo lo hice, ¿por qué? Porque no me banqué el mainstream”, afirmó con un tono de reproche hacia sí misma.

Aunque aceptó que muchos de esos mensajes buscaban ayudarla, también señaló que, para alguien recién operado, esas sugerencias podían sentirse contraproducentes. “Cuando no te podés delinear… te quedás con otra parte del consejo que es ‘así te queda como el or…’ y uno se está amigando con algo nuevo”, comentó. La influencer cerró su relato con humor al admitir que trató de maquillarse “solo por afuera”.

Cómo fue la operación que se realizó Nati Jota Ante la consulta de un seguidor sobre el procedimiento, Nati Jota brindó una descripción detallada de la cirugía láser a la que se sometió. Explicó que eligió un método destinado a corregir miopía y astigmatismo, y que la operación se realiza cuando la graduación se mantiene estable.