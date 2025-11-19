Furia Scaglione volvió a atacar a Flor Vigna con una filosa declaración: "¿Qué talento?"

Furia Scaglione se instaló como una presencia central en la convivencia del reality chileno El Internado: El React. Su participación ha destacado con discusiones, bailes desbordados y declaraciones que buscan impacto inmediato. Su protagonismo volvió a quedar expuesto cuando ironizó sobre Flor Vigna y puso en duda su talento artístico, un comentario que amplificó el clima de confrontación.

La ex Gran Hermano despliega un rol que combina provocación y estrategia , interviene con frases punzantes en momentos de alta tensión, mantiene su intensidad durante las últimas semanas y actúa dentro del encierro que reúne competidores de distintos países.

El episodio se activa durante una charla informal entre varios participantes, cuando Scaglione recordó el paso de Vigna por otro reality chileno y planteó, con una mezcla de ironía y desdén, que la artista decidió abandonar el programa envuelta en discusiones.

La reacción de sus compañeros alimentó el intercambio, especialmente cuando uno de ellos aseguró haberla entrevistado antes de su ingreso y describió que Vigna desconocía por completo el tipo de dinámica al que se enfrentaría. En ese diálogo surge la pregunta que desencadena la burla: “¿Qué talento?” . La frase apareció primero como duda ingenua y rápidamente se transformo en una carcajada.

En medio de esta tensión, Scaglione retomó un antecedente reciente que reforzó su imagen de figura polémica: el enfrentamiento con el actor español Adrián Pedraja . En aquella discusión, que se viralizó con rapidez, él la cuestionó con la frase “ Representás bastante poco a las mujere s”, lo que generó una respuesta inmediata por parte de la deportista.

“Represento bien a las mujeres. Soy la representante de un montón de mujeres argentinas y de casi todo el mundo porque me conocen todo, flaco”, contestó con firmeza. La escalada verbal siguió hasta su remate final: “Después, cuando salgas a agarrar tu teléfono, buscá y fijate quién soy yo. Aprendé a respetar”.

La repercusión en redes sociales

El respaldo en redes sociales confirmó que el episodio trascendió la pantalla. Mensajes como “Representás muy bien a las mujeres, reina” o “Furia entierra a machirulos” marcaron una corriente de apoyo sólido que consolidó su imagen de mujer frontal, directa y renuente a cualquier forma de descalificación.

Su llegada al programa ya había generado expectativas por su estilo combativo. El video de presentación, con ella arriba de una moto de alta cilindrada, abrió una narrativa cargada de adrenalina que el público chileno y argentino interpretó como anticipo de lo que ocurriría puertas adentro. La convivencia con figuras como Laura Bozzo sumó un componente adicional: personalidades fuertes, diferencias culturales y un formato que potencia el choque directo entre temperamentos incompatibles.

Las imágenes difundidas muestran que Scaglione no baja la intensidad. Se la ve elevar el tono en discusiones grupales, gritar desde el centro del salón y advertir “Si no les gusta, se van afuera”, una frase que resume su manera de ocupar espacio dentro del reality. Cada gesto, cada intervención y cada conflicto alimentan un personaje que no busca aprobación sino presencia.

El desarrollo del reality sugiere que la tensión no disminuirá. Scaglione continúa marcando límites, gana adhesiones y críticas con idéntica velocidad, y se convierte en una pieza inevitable en el tablero narrativo del programa. Tanto en Chile como en Argentina.