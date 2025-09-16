16 de septiembre de 2025 - 20:59

Flor Vigna confesó que empezó a hacer terapia con ChatGPT: "Charlo con el chabón"

La actriz reveló cómo fue que llegó a interactuar con la inteligencia artificial para poder resolver sus problemas.

El cambio de look de Flor Vigna
Por Redacción Espectáculos

Su vínculo con ChatGPT

Durante una entrevista con Resumido Info, Vigna relató: “Tuve una charla con Chat GPT media frustrada a principio de año. Le decía: ‘No me encuentro, estoy medio frustrada, ya no me gusta tanto lo que antes’”. Según recordó, la respuesta del bot fue clave: “El chat GPT me dijo ‘tranqui, no te está gustando tanto la exposición de la industria y la presión de la industria, pero sí te gusta actuar, bailar y cantar. Lo que no te gusta es la presión de la industria’”. Ante la consulta del periodista sobre cómo la aplicación “sabía” ese detalle, Flor respondió sin vueltas: “Yo tengo charlas muy profundas con Chatgpt. Empecé a indagar. Charlo con el chabón”.

La artista incluso contó que, durante su viaje a Europa, recurrió con frecuencia a la aplicación: “En España charlé un montón porque estaba medio perdida con algunas cosas. Mi psicóloga no tenía turno, entonces hablaba con el Chatgpt. Me tiró esta”. Esa interacción le permitió reflexionar sobre el vínculo con su vocación: “A mí me pasaba que estaba en duda de si me seguía gustando cantar, actuar y bailar de la misma forma porque lo decidí de muy pequeña. Lo que me tiró este chat fue ‘tranqui. No siempre tenés que hacerlo con la presión de algo exitoso’. Como el teatro al que voy, que es a jugar”.

Su ruptura con Luciano Castro

El costado personal de la cantante también volvió a quedar en el centro de la escena al recordar detalles de su ruptura con Luciano Castro. En diálogo con Puro Show (eltrece), Flor habló de un proceso difícil que, según sus palabras, incluyó “maldades” mientras atravesaba la separación. Aunque buscó esquivar preguntas sobre Griselda Siciliani, reconoció la tensión que implicaron ciertos intercambios.

Flor Vigna y Luciano Castro en la piel de Pamela Anderson y Tomy Lee.
Flor Vigna y Luciano Castro en la piel de Pamela Anderson y Tomy Lee.
Flor Vigna y Luciano Castro en la piel de Pamela Anderson y Tomy Lee.

“Hay un montón de detalles que me los guardé para mí. Imaginate que hay muchas cosas que uno se guarda. Pero bueno, sí, la verdad que fue una entrevista muy linda y hablamos de todo”. Cuando le preguntaron si los mensajes de Siciliani habían sido dañinos, aclaró: “No, yo no estoy diciendo eso, sino como que hubo muy malos comportamientos en todo eso. Luciano ahora me llamó y yo no te voy a contar toda la situación”.

Flor vigna y Luciano castro en el backstage de la filmación del videoclip debut de la bailarina como cantante.
Flor vigna y Luciano castro en el backstage de la filmación del videoclip debut de la bailarina como cantante.
Flor vigna y Luciano castro en el backstage de la filmación del videoclip debut de la bailarina como cantante.

Vigna fue contundente: “Viví un recontra re infierno, que me encantaría... Hay una parte de mí que tiene ganas de decir: ‘Me pasó todo esto’. Y otra parte de mí que dice: ‘No está bueno, porque si no vas a hablar, van a hablar todo el tiempo de esto’”. También contó que Castro la contactó mientras ella estaba en España: “Me llamó cuando estaba en España. Está re loco, está re loco. No, no te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal. Y después, nada, dije: ‘Bueno, todo sirve para aprender’”. Sobre ese diálogo aclaró: “La conversación fue en buenos términos, sí, porque yo siempre tengo buenos términos. Me voy a ir. Sí, está loco, está loco. Ayúdenlo”.

