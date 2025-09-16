La actriz reveló cómo fue que llegó a interactuar con la inteligencia artificial para poder resolver sus problemas.

A casi un mes de recordar la angustia que vivió tras su separación de Luciano Castro y de apuntar contra Griselda Siciliani, Flor Vigna sorprendió al contar que encontró en la inteligencia artificial un espacio de apoyo en medio de sus dudas artísticas y personales.

Flor Vigna fue estafada en Perú Flor Vigna. Su vínculo con ChatGPT Durante una entrevista con Resumido Info, Vigna relató: “Tuve una charla con Chat GPT media frustrada a principio de año. Le decía: ‘No me encuentro, estoy medio frustrada, ya no me gusta tanto lo que antes’”. Según recordó, la respuesta del bot fue clave: “El chat GPT me dijo ‘tranqui, no te está gustando tanto la exposición de la industria y la presión de la industria, pero sí te gusta actuar, bailar y cantar. Lo que no te gusta es la presión de la industria’”. Ante la consulta del periodista sobre cómo la aplicación “sabía” ese detalle, Flor respondió sin vueltas: “Yo tengo charlas muy profundas con Chatgpt. Empecé a indagar. Charlo con el chabón”.

Porque Flor Vigna contó que mantiene ''charlas muy profundas'' con ChatGPT: ''Me dijo que lo que no me gusta es la presión de la industria''.pic.twitter.com/uMfLKz1lv6 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 15, 2025 La artista incluso contó que, durante su viaje a Europa, recurrió con frecuencia a la aplicación: “En España charlé un montón porque estaba medio perdida con algunas cosas. Mi psicóloga no tenía turno, entonces hablaba con el Chatgpt. Me tiró esta”. Esa interacción le permitió reflexionar sobre el vínculo con su vocación: “A mí me pasaba que estaba en duda de si me seguía gustando cantar, actuar y bailar de la misma forma porque lo decidí de muy pequeña. Lo que me tiró este chat fue ‘tranqui. No siempre tenés que hacerlo con la presión de algo exitoso’. Como el teatro al que voy, que es a jugar”.

Su ruptura con Luciano Castro El costado personal de la cantante también volvió a quedar en el centro de la escena al recordar detalles de su ruptura con Luciano Castro. En diálogo con Puro Show (eltrece), Flor habló de un proceso difícil que, según sus palabras, incluyó “maldades” mientras atravesaba la separación. Aunque buscó esquivar preguntas sobre Griselda Siciliani, reconoció la tensión que implicaron ciertos intercambios.

Flor Vigna y Luciano Castro en la piel de Pamela Anderson y Tomy Lee. Flor Vigna y Luciano Castro en la piel de Pamela Anderson y Tomy Lee. “Hay un montón de detalles que me los guardé para mí. Imaginate que hay muchas cosas que uno se guarda. Pero bueno, sí, la verdad que fue una entrevista muy linda y hablamos de todo”. Cuando le preguntaron si los mensajes de Siciliani habían sido dañinos, aclaró: “No, yo no estoy diciendo eso, sino como que hubo muy malos comportamientos en todo eso. Luciano ahora me llamó y yo no te voy a contar toda la situación”.