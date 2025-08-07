7 de agosto de 2025 - 15:28

Julieta Poggio y Flor Vigna promocionaron un producto prohibido por la ANMAT y se conocieron los riesgos

Las influencers mostraban blanqueadores dentales y máscaras de cuidado de la piel que no estaban reglamentadas.

De Julieta Poggio a Flor Vigna, las famosas que publicitaron la marca prohibida por ANMAT

De Julieta Poggio a Flor Vigna, las famosas que publicitaron la marca prohibida por ANMAT

Foto:

gentileza
Cande Tinelli con los productos.

Cande Tinelli con los productos.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización y publicidad online de una marca promocionada por varios influencers. Julieta Poggio, Flor Vigna y Cande Tinelli usaron sus redes para impulsar el uso de los productos de cuidado facial y dental “Carbon Coco”, a pesar de no estar autorizados en el país.

Leé además

irreconocible: flor vigna cambio su look y sus fans no la reconocieron

Irreconocible: Flor Vigna cambió su look y sus fans no la reconocieron

Por Redacción Espectáculos
Usar detergente para platos en objetos inapropiados causa más daños que beneficios.

La Anmat prohibió la venta de un detergente porque le quemó las manos a un usuario

Por Redacción

Se trata del blanqueador dental Natural Teeth Whitening, que viene en sabores coco, menta, limón y frutilla; el enjuague bucal Activated Charcoal Alcohol Free Rinse y la mascarilla facial “Mask”.

¿Por qué la ANMAT tomó esta decisión?

La investigación se inició tras una denuncia recibida en la casilla de Cosmetovigilancia del organismo nacional. Al revisar las redes sociales y plataformas de venta donde se promocionaban estos productos, se constató que no están registrados como cosméticos autorizados en la base de datos oficial.

“El objetivo principal es proteger a los usuarios de posibles efectos adversos, ya que se trata de productos ilegítimos”, indicó la ANMAT.

También remarcaron que no hay forma de verificar qué contienen realmente estos productos, ni cómo podrían afectar la salud de quienes los usan.

¿Qué riesgos puede implicar su uso?

No todo lo natural es necesariamente seguro. En el caso de los blanqueadores dentales con carbón activado pueden tener un efecto abrasivo que, si se usan con frecuencia, llegan a dañar el esmalte dental.

El caso reabre el debate sobre la responsabilidad de los influencers al promocionar productos cosméticos o de salud sin respaldo sanitario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Juli Poggio hundió a la China Suárez mientras jugaba con sus compañeros.

Julieta Poggio ubicó a la China Suárez en el peor lugar posible entre las mujeres

Por Agustín Zamora
Brenda Asnicar habló sobre el regreso de Patito Feo y de su reemplazo, tras rechazar la propuesta de encarnar otra vez a su personaje.

A Brenda Asnicar no le gustó nada que la reemplacen en Patito Feo: "Antonella hay una sola"

Por Agustín Zamora
vuelve patito feo: por que no lo protagonizaran ni laura esquivel ni brenda asnicar

Vuelve "Patito Feo": por qué no lo protagonizarán ni Laura Esquivel ni Brenda Asnicar

Por Redacción Espectáculos
el dolor de pablo lescano tras la batalla campal en su show en colombia: me rompiste el corazon...

El dolor de Pablo Lescano tras la batalla campal en su show en Colombia: "Me rompiste el corazón..."

Por Redacción Espectáculos