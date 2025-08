A Brenda Asnicar no le gustó nada que la reemplacen en Patito Feo: "Antonella hay una sola"

El anuncio del regreso de Patito Feo despertó la nostalgia de toda una generación . A pesar de que la idea ilusionó a los fans, las protagonistas originales, Laura Esquivel y Brenda Asnicar , decidieron no sumarse al proyecto. Por esta razón, el show tendrá dos nuevas figuras: Albana Fuentes como Patito y Julieta Poggio interpretando a la icónica Antonella.

Con la emoción de todos ante la vuelta de un clásico adolescente, Brenda Asnicar habló sobre su decisión de no volver al proyecto que la llevó a la fama y opinó sobre la ex Gran Hermano, que se pondrá en la piel del personaje al que ella dio vida.

Patito Feo

En “Había que decirlo”, streaming de El Trece en el cual participa junto a otros famosos, dijo: “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”, dijo. Y agregó: “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no... Disfrútenlo”.