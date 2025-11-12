12 de noviembre de 2025 - 09:34

Julieta Poggio fue atacada por dos monos y su reacción se hizo viral

La ex Gran Hermano disfrutaba de un viaje en Tailandia cuando los animales le hicieron pasar un un momento.

Julieta Poggio fue atacada por dos monos en sus vacaciones.

Los Andes
Por Agustín Zamora

Por estos días, Julieta Poggio se encuentra disfrutando de unas intensas y divertidas vacaciones en Tailandia. En medio de paisajes y playas paradisíacas, la ex Gran Hermano se tomó un respiro tras una gran temporada laboral, donde formó parte de varios proyectos, entre ellos, la versión teatral de "Patito Feo".

Según contó en sus redes sociales, viajó junto a un grupo de 30 personas, en su mayoría mujeres, con el fin de relajarse y, como no podía ser de otra manera, continuar grabando contenido para redes sociales, dejando en claro que nunca deja de trabajar.

Lo cierto es que, en medio de su travesía, la actriz, modelo y bailarina vivió un momento desopilante al intentar acercarse a una llamativa especie de monos. "Hi!", los saludó Poggio en inglés y estiró su brazo para poder acariciarlos, asegurando que eran "buenos". Sin embargo, los animales se sintieron invadidos y respondieron hostiles al intento de contacto de la joven.

Amo que al principio yo lo saludaba en inglés: hii

Enloquecidos, corrieron como si quisieran agarrarla o trepar por sus piernas y fue tal el susto de Julieta que terminó cayéndose al agua mientras intentaba escapar. Por supuesto, la mediática se tomó con mucho humor el momento vivido y lo compartió en sus redes, generando carcajadas en sus seguidores.

El nuevo emprendimiento de Julieta Poggio

Desde que salió de Gran Hermano, Julieta Poggio atraviesa un gran momento profesional y no para en encabezar grandes proyectos. Mientras protagonizaba la obra de Patito Feo, que fue un sensacional éxito, la artista anunció que se preparaba para un nuevo emprendimiento familiar.

De invitada al programa El ejército de la mañana, por Bondi Live, Julieta contó de qué se trata este proyecto. “Voy a poner un negocio. Voy a ser socia de mis papás. Ellos van a poner un vivero y yo adentro voy a poner un café”, reveló la joven al aire y detalló: “Se va a llamar Raiza by julipo y va a estar en Pilar”.

Cabe destacar que la ex Gran Hermano logró tener su propia marca de maquillaje, SoCute by Juli Poggio, y entre risas aclaró: “Me encanta invertir, si no tengo la plata ahí muerta. Dije ‘bueno, empresaria, amor’”.

