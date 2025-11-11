Chau Francella: confirmada la nueva serie de "El encargado" con otro protagonista

El spin-off de la exitosa serie de Disney+ será "más oscura" y vinculada a la Justicia.

Confirmado el spin-off de "El encargado" con reemplazo en el rol principal de Francella

La producción, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat dio luz verde a una serie derivada centrada en el personaje de Zambrano, interpretado por Gabriel Puma Goity, una de las figuras más comentadas dentro de la ficción y el enemigo central de Eliseo, el rol que hace Francella.

Guillermos Francella y el Puma Goity en "El Encargado", de Disney+ Guillermos Francella y el Puma Goity en "El Encargado", de Disney+ gentileza Goity confirmó la noticia durante una entrevista televisiva. Con entusiasmo, aseguró que los guionistas ya trabajan en los nuevos episodios y que en breve podrá conocer los primeros detalles del proyecto que lo tendrá al frente. Se trata de un personaje que ganó protagonismo por su mirada crítica y su constante avance en las esferas de poder.

El actor adelantó que el inicio de grabaciones está previsto para marzo y que el plan es que el estreno coincida con la cuarta temporada de “El Encargado”, que ya se encuentra filmada.

Aunque todavía se mantiene la trama bajo reserva, el actor deslizó que esta vez Zambrano se moverá dentro del ámbito judicial, con un tono más oscuro y mucha tensión alrededor de su ascenso. “Se la agarraron con los encargados, ahora con los jueces... Me van a hacer de goma", pronosticó.