Chau Francella: confirmada la nueva serie de "El encargado" con otro protagonista

11 de noviembre de 2025

La producción, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat dio luz verde a una serie derivada centrada en el personaje de Zambrano, interpretado por Gabriel Puma Goity, una de las figuras más comentadas dentro de la ficción y el enemigo central de Eliseo, el rol que hace Francella.

Goity confirmó la noticia durante una entrevista televisiva. Con entusiasmo, aseguró que los guionistas ya trabajan en los nuevos episodios y que en breve podrá conocer los primeros detalles del proyecto que lo tendrá al frente. Se trata de un personaje que ganó protagonismo por su mirada crítica y su constante avance en las esferas de poder.

El actor adelantó que el inicio de grabaciones está previsto para marzo y que el plan es que el estreno coincida con la cuarta temporada de “El Encargado”, que ya se encuentra filmada.

Aunque todavía se mantiene la trama bajo reserva, el actor deslizó que esta vez Zambrano se moverá dentro del ámbito judicial, con un tono más oscuro y mucha tensión alrededor de su ascenso. “Se la agarraron con los encargados, ahora con los jueces... Me van a hacer de goma", pronosticó.

¿Habrá quinta temporada de “El Encargado”?

Además, el intérprete se refirió al futuro de la serie liderada por Francella y fue contundente: "Creo que no (es la última la cuarta). Tiene que haber, el público lo pide", aseguró y dejó abierta la posibilidad de una quinta temporada del fenómeno argentino que continúa sumando audiencia a nivel regional.

Sobre la cuarta temporada, Adrián Suar está en conversaciones para que los siete episodios desembarquen en la televisión abierta en 2026, en El Trece.

Mientras tanto, la cuarta temporada de "El Encargado" ya está terminada y su estreno en Disney+ que se rumoraba para finales de 2025 sigue siendo un misterio.

